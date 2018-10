Biglietto pop-up con omaggio floreale. Come si realizza questa sorprendente magia di carta. Video

E’ molto carino questo biglietto pop-up che, quando viene aperto, solleva un bellissimo mazzo di fiori, offerti alla destinataria. Una piccola magia che può essere realizzata con i bambini. La guida di un adulto è generalmente necessaria perché i più piccoli non hanno generalmente una grande pazienza e si distraggono molto spesso se non vengono orientati e se non viene spiegato loro il punto della procedura a cui sono arrivati

