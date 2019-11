Black Friday Amazon | Colori, tele, libri: i consigli per risparmiare “ad arte”

Condividi 9 Condivisioni

pennelli

colori

tele

cavalletti

Tendenza prevalentemente americana, sempre più in voga anche in Italia. Il #BlackFriday non è solo il trend topic del momento ma può rappresentare una reale opportunità di risparmio per l’acquisto di materiali tecnici (quali) se tu che ci stai leggendo sei un artista, o per l’acquisto di libri e riproduzione di dipinti. Amazon offre una vastissima gamma di offerte in queste ore. Ecco un modo efficace per rimanere aggiornati e per non farti perdere l’offerta del momento. Il popolare sito di e-commerce, infatti, in questi giorni sta lanciando la campagna che vivrà il suo momento clou venerdì 29 novembre, il Black Friday appunto.

Sul sito di Amazon alla voce “Offerte lampo” è possibile tenere monitorati i prodotti per i quali è stata attivata una particolare scontistica a tempo limitatissimo

Amazon offre anche la possibilità di effettuare una ricerca per “Categoria“. Purtroppo non troveremo la voce “Arte” o “Pittura”. Potremo comunque spulciare nelle varie categorie quali, ad esempio, “Casa“, “Fai da te“, “Libri” o “Tutte le offerte” e una volta entrati, far scorrere i vari articoli

Alcuni prodotti possono non essere in offerta nell’istante in cui stiamo consultando la pagina, ma potrebbero trovare spazio in offerte future, sempre entro il 29 novembre. Cliccando sul tasto “Segui l’offerta”, ove presente, verrai avvisato nel momento in cui l’articolo verrà proposto a prezzo scontato

SEGUI L’OFFERTA: CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE

Amazon, in queste ore non manca certo di offerte che spaziano tra le categorie più disparate. Ecco un modo intelligente per consultare l’elenco dei prodotti in sconto senza perdere un’era geologica di tempo. Proponiamo qui una consultazione per “capitoli”