Bogdan Zwir – Surreale foto-pittore di San Pietroburgo

Bogdan Zwir è un foto-pittore che opera a San Pietroburgo. Nato nel 1975 a Yakutsk, dotato di un solido bagaglio pittorico, Zwir lavora su spiazzamenti logici, suggestioni antiche, ossessioni oniriche in cui la materia della pittura si unisce al nitore della fotografia. L’obiettivo principale del suo lavoro creativo è di realizzare storie irreali che svelino i significati meno apparenti dell’esistenza reale, attraverso un lavoro che si basa su componenti emotive, psicologiche ed esoteriche.

