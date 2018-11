Bordalo II, splendide sculture con i rifiuti. Dalla Spagna a Parigi, la nuova street art con oggetti. Video

Nato a Lisbona nel 1987, Artur Bordalo, detto Bordalo II, è cresciuto osservando il nonno dipingere la capitale portoghese. Ha poi frequentato l’accademia di Belle arti della sua città. Inizialmente ha compiuto trasformazioni visive dei binari ferroviari, portando la poetica della gioia sulle rugginose strade ferrate. Dal Portogallo alla Spagna, dalla Spagna al mondo. Il successo dell’artista è sancito dalle mostre negli Stati Uniti e a Parigi, che continua ad essere una capitale d’arte

