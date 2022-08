Bottiglia romana d’età imperiale all’asta on line. Le offerte ora sono ferme a 4 euro

Un’antica bottiglia dalla forma elegante – fatta risalire a un periodo dell’impero romano compreso tra il I e il III secolo, viene venduta all’asta, in queste ore sul sito internazionale Catawiki . Le offerte – nel momento in cui scriviamo – sono ferme a 4 euro. L’antico contenitore non è stato dotato di un prezzo di riserva. Spiegato semplicemente: il venditore non ha specificato “minimo devo prendere tot”, ma l’oggetto sarà assegnato, comunque – anche se le offerte restassero basse – al miglior offerente. “Il venditore garantisce e può provare che l’oggetto è stato ottenuto legalmente” specifica Catawiki. Per vedere le altre immagini della bottiglia, conoscerne le dimensioni e dare un’occhiata alle offerte in corso è possibile CLICCARE QUI

