Brividi. Una lunula di 4000 anni fa riluce in un ruscello. E’ d’oro battuto. Magia e cicli. Chi la indossava? Perchè è stata trovata in quel punto, nell’acqua cristallina?

Probabilmente era stata sepolta in un’antica tomba o presso un arcaicissimo santuario o in un luogo sicuro vicino all’abitazione di un personaggio notevole, dell’Età del Bronzo. Poi la lunula è partita per un viaggio, probabilmente trascinata da acqua, fango, lavori agricoli. Quindi ancora acqua. Si è rivoltata, più volte. Ha volteggiato, con le piene, fino a deporsi in un una gora cristallina. Quando è spuntata davanti agli occhi di un detectorista riluceva, in purezza, come solo l’oro può fare. Intatta. E figuriamoci poi l’oro, bagnato, sotto una lente d’acqua cristallina.

Il manufatto d’oro risale a oltre 4.000 anni fa. Una lunula è un ornamento a forma di mezzaluna simbolo di status e spiritualità nell’Età del Bronzo. Scoperta in un ruscello vicino a Grassington, questa lunula è stata ceduta ed esposta, a partire da questi giorni, in modo permanente al Craven Museum di Skipton, diventando il pezzo centrale della collezione dell’Età del Bronzo del museo.

La curatrice del Craven Museum, Charlotte Craig, con la lunula d’oro esposta ora in modo permanente a Skipton.





Le lunule sono tra i primi esempi conosciuti di lavorazione dell’oro e risalgono al periodo compreso tra il 2400 e il 2000 a.C. Questi ornamenti, realizzati in lamina d’oro sottile, presentano una forma a mezzaluna con terminali arrotondati o quadrangolari, spesso ruotati di 90 gradi rispetto al piano principale. Le superfici sono decorate con motivi geometrici, tra cui zig-zag, linee ondulate e triangoli, che richiamano le decorazioni della cultura Beaker e dei collari in ambra e jet.

Sebbene la funzione esatta delle lunule non sia completamente chiara, si ritiene che fossero indossate come collari o pettorali cerimoniali, simboli di prestigio e forse di appartenenza a una classe sacerdotale o aristocratica. La loro presenza in contesti funerari suggerisce anche un ruolo nelle pratiche rituali e nel culto degli antenati. Il simbolismo della mezzaluna è particolarmente potente: essa richiama la luna nuova o il rientro del sole, finita l’eclissi totale. Due fenomeni visivamente paralleli che possono riecheggiare nell’antico gioiello. Dopo la notte profonda e senza luce della luna nera, che porta angoscia e morte, ecco le prima corna luminose dell’animale divino che si stagliano chiarissime nel cielo. I prati, seppur tenuamente, si argentano e le ombre scure si abbattono nel densume.

E’ il segnale di ritorno dopo l’oscurità e di un principio nuovo. Per le comunità preistoriche, questo concetto poteva essere strettamente legato ai cicli naturali e agricoli: la luna nuova segnalava l’inizio di un nuovo ciclo, il momento giusto per seminare e per invocare fertilità e prosperità.

Il ritrovamento della lunula vicino a Grassington è particolarmente significativo. È solo il secondo esempio completo di lunula scoperto nello Yorkshire e si ritiene che sia l’unico attualmente esposto in modo permanente nel nord dell’Inghilterra. La sua scoperta in un ruscello suggerisce che l’oggetto fosse stato deposto intenzionalmente, forse come offerta rituale o parte di un rito di sepoltura, un gesto che univa il simbolismo della luna e la fertilità della terra, rafforzando il legame tra rituali spirituali e cicli agricoli.

La curatrice del Craven Museum, Charlotte Craig, ha sottolineato l’importanza di questo ritrovamento, spiegando che “le tecniche utilizzate per realizzare le lunule d’oro provenivano dall’Irlanda, quindi il ritrovamento di un oggetto del genere nel North Yorkshire conferma che i nostri antenati avevano legami che si estendevano per centinaia di chilometri attraverso il Mare d’Irlanda”. È un pezzo straordinario, ed è incredibile pensare alle persone che lo hanno realizzato e custodito con cura più di 4.000 anni fa.

La tecnica di produzione prevedeva l’uso di fogli sottili di oro, martellati e modellati in forme precise. La decorazione era realizzata mediante incisioni o punzonature, spesso con motivi geometrici complessi che richiedevano una notevole abilità tecnica. Questi ornamenti non solo avevano un valore estetico, ma probabilmente anche simbolico, rappresentando lo status sociale, le credenze religiose e la connessione con i cicli celesti che regolavano la vita quotidiana e agricola delle comunità dell’Età del Bronzo.

Il museo ha acquisito la lunula con il supporto dell’Arts Council England/V&A Purchase Grant Fund, dell’Art Fund e dei Friends of Craven Museum, con la consulenza esperta della Dott.ssa Deborah Hallam, specialista della preistoria dello Yorkshire Dales. La sua esposizione permanente consente ai visitatori di apprezzare da vicino un esempio straordinario dell’arte e della cultura dell’Età del Bronzo, offrendo un’opportunità unica di connessione con il passato remoto della regione.

Questa scoperta sottolinea l’importanza della collaborazione tra archeologi, storici e comunità locali nel preservare e interpretare il patrimonio culturale. Oggetti come la lunula di Grassington non solo arricchiscono le collezioni museali, ma contribuiscono anche a una comprensione più profonda delle società preistoriche, delle loro interazioni e dei loro rituali cosmologici e agricoli.

In conclusione, la lunula di Grassington è molto più di un semplice oggetto d’arte: è una testimonianza tangibile delle capacità artigianali, delle credenze religiose, delle reti commerciali e della profonda connessione con i cicli naturali e lunari delle comunità dell’Età del Bronzo. La sua scoperta e conservazione offrono una finestra preziosa sul passato, invitando alla riflessione sul nostro rapporto con la storia, il cielo, la terra e sul valore del patrimonio culturale condiviso.