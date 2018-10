Brutalismo o poesia del nudo? Le foto del berlinese Wael Ladki nel corpo quotidiano. Il video

Il rifiuto di abbellimenti e l’individuazione di un ordinario piano della realtà caratterizzano la ricerca realista e brutalista nella fotografia e nell’arte. Mentre infatti, normalmente, lo scatto fotografico o opera d’arte bloccano o creano lo straordinario, nell’ambito del realismo la ricerca si svolge sul piano di un’ordinarietà nella quale tendiamo a non cogliere elementi tali da proiettarci in un sogno. Ecco le foto di nudo scattate dal fotografo berlinese Wael Ladki

