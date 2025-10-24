“Camminarono sulle acque” 20mila anni fa e portarono in America le tecnologie umane elaborate in Europa e Asia. Nuovo studio sulle culture dei “nativi” che partirono dai nostri luoghi. Due le piste che seguirono. Anche quella giapponese

È il ritorno di un’antica rotta, la riscoperta di un cammino che affonda nel ghiaccio e nella memoria del mondo. Una nuova ricerca, pubblicata su Science Advances (DOI: 10.1126/sciadv.ady9545) e condotta da un gruppo internazionale coordinato da Loren Davis dell’Oregon State University, segna un punto di svolta nella comprensione della migrazione paleolitica verso le Americhe. Gli utensili in pietra rinvenuti in vari siti del Nord America diventano qui, per la prima volta, un filo coerente che riannoda la storia del continente alle sue lontane origini asiatiche.

Mappa che mostra la posizione delle principali regioni fisiografiche discusse nel testo (

A ). Mappa che mostra la posizione dei siti AUP nel Nord America discussi nel testo (

B ).



Secondo gli studiosi, la teoria classica di un’umanità giunta nel Nuovo Mondo attraverso la Beringia – il ponte di terra tra Siberia e Alaska – circa 13.000 anni fa non basta più a spiegare le evidenze emerse. La nuova analisi sostiene, con forza documentaria e metodo comparativo, la plausibilità di una rotta costiera del Pacifico, percorsa circa 20.000 anni fa da gruppi che, partendo dalle coste del Nord-est asiatico e da regioni oggi comprese nell’isola giapponese di Hokkaido, avrebbero progressivamente seguito il margine oceanico fino al continente americano. In fondo 20mila anni non sono un periodo lontanissimo nella storia dell’umanità. L’impostazione di tanti elementi culturali era stata data, nel crogiolo unitario dai quali tutti erano migrati, disperdendosi per il mondo, alla ricerca di nuove terre e di nuove opportunità. E’ su questi evidenti “ricordi” bloccati dalal tecnologia degli utensili a indicare la continuità tra vecchio e nuovo mondo.

“Questo studio reinserisce i primi americani nella storia globale del Paleolitico”, osserva Davis. “Non come individui isolati, ma come partecipanti a un’eredità tecnologica condivisa”. È un’affermazione che risuona come una rivoluzione silenziosa, un rovesciamento di paradigma: il Paleolitico americano non è più una frontiera staccata dal mondo, ma una prosecuzione delle stesse tradizioni tecniche e culturali che univano Asia ed Eurasia in una trama comune di conoscenze.

L’indagine si è concentrata su utensili litici provenienti da siti risalenti a un periodo compreso tra 20.000 e 13.500 anni fa, che gli autori definiscono “Paleolitico superiore americano”. In essi compaiono bifacciali – punte di proiettili lavorate su entrambi i lati – realizzate con estrema precisione e pensate per garantire affilatura, penetrazione e resistenza: armi da caccia che rappresentano un salto tecnologico paragonabile, nel loro tempo, all’introduzione del metallo. Le più antiche di queste punte si rintracciano proprio a Hokkaido, e mostrano caratteristiche identiche a quelle ritrovate in America settentrionale.

Lo schema produttivo che unisce questi reperti è complesso e altamente codificato: un sistema di produzione di nucleo e lama, combinato con la creazione di punte bifacciali, che rappresenta – come nota Davis – una vera e propria “impronta digitale tecnologica” capace di attraversare oceani e millenni. Si tratta di una continuità stilistica e funzionale che lega i manufatti americani alle più evolute culture litiche del Paleolitico dell’Asia orientale.

Lo studio assume rilievo anche perché supera la frammentarietà di molte ricerche precedenti. Finora, le prove provenivano da singoli siti isolati, difficili da confrontare. Davis e i suoi collaboratori, invece, hanno costruito un modello globale coerente, intrecciando dati provenienti da cinque siti principali – in Virginia, Pennsylvania, Texas e Idaho – che condividono la medesima grammatica tecnica. Altri reperti, provenienti da Oregon, Wisconsin e Florida, confermano il quadro, pur non essendo stati inclusi per scarsità di campioni.

Eppure, è probabile che le prove più antiche giacciano ancora sommersi lungo le coste pacifiche, dove l’innalzamento del livello del mare, alla fine dell’ultima glaciazione, avrebbe occultato intere stagioni della preistoria umana. “Ora possiamo spiegare non solo da dove provenivano i primi americani, ma anche come viaggiavano, cosa portavano con sé e quali idee trasmettevano”, sottolinea Davis.

Il suo gruppo, cui si affiancano David B. Madsen (Università del Nevada, Reno), Thomas J. Williams (Spokane Tribe of Indians Preservation Program), Masami Izuho (Tokyo Metropolitan University) e Fumie Iizuka (Università del Wisconsin, Madison e Tohoku University), costruisce così una narrazione interdisciplinare in cui archeologia, geografia e genetica convergono. Studi recenti di biologia evolutiva, infatti, rafforzano questa visione, indicando un legame genetico diretto tra le popolazioni indigene delle Americhe e gli antenati dell’Asia orientale e dell’Eurasia settentrionale.

In questa prospettiva, la migrazione non appare come un singolo evento, ma come una lunga e complessa transizione culturale, nella quale gruppi di cacciatori-raccoglitori costieri avrebbero trasmesso non solo geni, ma idee, simboli, tecniche e strumenti. Ogni utensile, dunque, diventa un frammento di linguaggio, un messaggio inciso nella pietra che racconta il dialogo tra mondi un tempo lontani.

“È un potente promemoria del fatto che migrazione, innovazione e condivisione culturale hanno sempre fatto parte dell’essenza dell’essere umano”, conclude Davis. Una frase che, nella sua semplicità, sintetizza il cuore di questa scoperta: la storia non è una successione di isole, ma un flusso continuo. L’America, in questa luce, non è più la “nuova terra”, ma l’ultima tappa di un lungo cammino che parte da Hokkaido, costeggia i mari del Nord, attraversa la nebbia glaciale e arriva, infine, a ridisegnare l’origine dell’uomo americano.

Fonte: Oregon State University, Science Advances, 2025 – DOI: 10.1126/sciadv.ady9545