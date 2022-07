Campi Flegrei. Cos’è questo misterioso edificio romano? Chiesto l’intervento degli astrofili

“Di età repubblicana questo mausoleo a cuspide è realizzato in opera reticolata ed è considerato unico nel suo genere in tutta la Campania. – scrive il sito Campi Flegrei – La pianta è di forma quadrata , esternamente cilindrico con cinque nicchie. I piani dell’edificio sono due e quello inferiore è stato portato alla luce di recente”. “Infatti, la necropoli di via Brindisi di cui la fescina rappresenta l’edificio più importante, è stata portata solo in parte alla luce negli anni settanta e ottanta, prima di allora era visibile solo il livello superiore del mausoleo a cuspide. Delimitata da una bassa recinzione realizzata in “opus reticulatum”, ne fanno parte tre mausolei funerari, un triclinio all’aperto in muratura con mensa centrale, utilizzato dai parenti dei defunti per consumare i pasti rituali, alcuni ambienti di servizio e due recinzioni più piccole. Questi spazi recintati noti con il nome di “ustrinae” erano destinati soprattutto alla cremazione dei defunti, infatti all’interno di essi sono stati trovati resti e testimonianze della loro precipua funzione”.

