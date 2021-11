Canoa di 1100 anni fa, scheletro, coltello e incensiere scoperti dagli archeologi nella pozza della magia. Le foto dell’operazione

Ringraziamo il Ministero della cultura del Messico per le fotografie dell’indagine archeologica Una canoa di legno, che risale a circa 1100 anni fa – secondo la valutazione degli archeologi sugli elementi stilistici e sull’analisi della variazioni dell’altezza dell’acqua, nel tempo, rispetto al cunicolo in cui è stata trovata – è stata in individuata e recuperata dagli archeologi nella pozza della magia. Nell’immagine, qui sotto, il luogo suggestivo sottoposto ad indagine. Le esplorazioni, finalizzate al censimento di luoghi di frequentazione rituale da parte delle popolazioni preispaniche e svolte lungo un arco territoriale che si estende tra Izamal , nello Yucatán, a Cancún , in Messico, hanno portato prima all’individuazione e poi allo studio – con correlate scoperte – di un sito chiamato San Andrés nel quale si aprono queste cavità ricche di acque. Conche create dalla natura, in rocce calcaree, con laghetti profondi. Questi “pentoloni” furono considerati dai Maya come punti di contatto tra il mondo illuminato dal sole e gli antri profondi in cui abitavano le divinità femminili della terra stessa. Erano queste ombre potenti a dare origine all’acqua, fondamentale per la vita. E pertanto gli uomini rinnovavano l’antico contratto, chiedendo ricchezza e prosperità e portando, in cambio, frutti dei raccolti o animali.

