Cantiere pronto. Da oggi scavi archeologici di fronte alle Terme di Caracalla. Cosa si cerca

Dopo quasi trent’anni in cui sono rimasti chiusi al pubblico, grazie al Soprintendente Daniela Porro e al Direttore delle Terme Mirella Serlorenzi, è oggi possibile ammirare in parte gli affreschi del triclinio, la sala da pranzo dell’elegante abitazione, con immagini ispirate al culto di Dioniso, su fondo rosso cinabro. Un’intera stanza della domus, il sacello, è stata ricostruita, grazie al distacco integrale delle pitture operato negli anni ‘70. Si possono ancora osservare tracce di due fasi di affreschi: la prima decorazione, risalente alla fine dell’età adrianea (134-138 d.C.) era caratterizzata da prospettive architettoniche con piccole figure umane, statue, felini rampanti e simboli dionisiaci che occupavano lo spazio delle lunette. Nella seconda decorazione, databile alla fine del II secolo d. C., la zona inferiore fu probabilmente rivestita da lastre di marmo (ne restano solo le impronte) e nelle lunette furono inserite figure di grandi dimensioni: Giove, Giunone e Minerva a destra, Iside a sinistra, e Anubi sulla parete d’ingresso, divinità infernale dalla testa di cane, espressione della fusione di culti che si andava affermando a Roma già in quei decenni. Gli affreschi -un raro esempio di pittura romana con esplicito contenuto religioso – e un altare sulla parete di fondo (non più visibile) inducono a interpretare il vano come uno spazio per celebrare di un culto domestico.

