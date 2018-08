Carnosa, liscia, vellutata al tatto. Porcellana. Lo sai che il nome deriva dall’organo sessuale femminile?

+1 WhatsApp 8 Condivisioni

Il nome “porcellana” – delicato, liscio, lieve materiale ceramico ideato dai cinesi, poi prodotto, a partire dal Settecento, anche in Europa – deriva da porcella, un epiteto utilizzato popolarmente per indicare la ‘vulva’, a sua volta associata alla ‘nicchia’ e alla ‘conchiglia’ (secolo XIV). Le strade etimologiche portano alla scrofa, al suo sesso liscio. Le scrofe e i maiali raggiungono orgasmi molto lunghi, a differenza di altre creature, in cui, è il maschio a ad avere il massimo piacere. Questa inclinazione della femmina del maiale ai piaceri del sesso ha portato a definire “porcella”, “maiala” o “troia” – che era una maiala farcita con altri animali, nella cucina romana e che somigliava, alla fine al cavallo di Troia – le donne inclinate ai piaceri del sesso. E porcella, come abbiamo visto all’inizio, era un nome con il quale, già nell’Italia del del Quattrocento – si definiva la vulva umana.

Il nome porcellana venne anche utilizzato per una piantina liscia e carnosa, la portulaca, comune negli incolti, con fusti rossicci, cilindrici, cavi, foglie ovate, succulente, addensate all’estremità dei rami, e fiori giallognoli. Con impacchi a base di portulaca le donne si curavano dopo il parto o in caso di infezioni.

Nel Settecento, Linneo definì con il termine porcellana, alcune specie di molluschi, dotati di valve che all’interno presentano una superficie molto compatta e liscia, serica al tatto, che rinviano all’organo sessuale femminile tra i quali la Crepidula porcellana (Linné, 1758) e la Porcellana septaria, che vediamo qui sotto, in una foto.