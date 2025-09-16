Cellule staminali per riparare il cervello colpito da ictus. Esperimento riuscito in laboratorio. L’annuncio oggi. Si è partiti dai topi si arriverà all’umanità

Un trapianto sperimentale nei topi ha favorito la ricrescita dei neuroni e il recupero funzionale. Ne danno notizia ora gli studiosi,

Quando il tempo corre e le cellule nervose iniziano a morire, l’ictus diventa una delle principali emergenze mediche al mondo. Ogni anno milioni di persone subiscono danni cerebrali irreversibili a causa di un flusso sanguigno interrotto. Per i medici esiste oggi una finestra temporale molto stretta: soltanto entro quattro ore e mezza dall’attacco ischemico è possibile intervenire con farmaci che sciolgono i coaguli. Dopo quel limite, resta il buio, fatto di paralisi, deficit cognitivi e vite spezzate.

Uno spiraglio di speranza arriva ora da uno studio internazionale, coordinato dalla Keck School of Medicine della University of Southern California in collaborazione con l’Università e l’ETH di Zurigo, pubblicato sulla rivista Nature Communications Nature Communications DOI

10.1038/S41467-025-63725-3 . Gli scienziati hanno sperimentato un trapianto di cellule staminali neurali umane nei topi colpiti da ictus, a distanza di una settimana dall’evento. Il risultato: ricrescita di neuroni e vasi sanguigni, riduzione dell’infiammazione e, soprattutto, un sorprendente recupero delle funzioni motorie.

Un trattamento oltre la finestra d’emergenza

La possibilità di agire anche giorni dopo l’ictus

Il primo aspetto rivoluzionario di questa ricerca riguarda i tempi. Finora, la terapia standard dell’ictus ischemico era limitata a poche ore dall’insorgenza. Il trapianto di cellule staminali, invece, è stato effettuato sette giorni dopo l’attacco, dimostrando che la riparazione dei tessuti cerebrali non è un traguardo irraggiungibile anche in fasi più tardive.

«Molti pazienti non riescono ad accedere alla terapia acuta o hanno danni molto estesi – spiega Ruslan Rust, professore di fisiologia e neuroscienze alla Keck School of Medicine e co-autore dello studio –. L’obiettivo è dare loro una nuova opportunità di recupero».

Dalla cellula del sangue al neurone

Le staminali neurali come mattoni per la rigenerazione

I ricercatori hanno trasformato cellule del sangue umano in cellule staminali neurali, capaci di differenziarsi in neuroni maturi. Queste sono state trapiantate direttamente nelle aree cerebrali lesionate dei topi.

Cinque settimane dopo, i cervelli trattati mostravano meno infiammazione, una maggiore crescita di neuroni e vasi sanguigni e una rete di connessioni più robusta rispetto ai controlli. Anche la barriera emato-encefalica – filtro naturale che protegge il cervello dalle sostanze nocive – appariva più integra nei soggetti che avevano ricevuto il trapianto.

La prova del movimento

L’analisi con intelligenza artificiale

Misurare il recupero neurologico nei topi non è impresa semplice. Per questo il team ha adottato un sistema basato su intelligenza artificiale, in grado di osservare con precisione i movimenti degli arti durante la camminata e l’arrampicata su una scala irregolare.

I risultati hanno sorpreso: dopo cinque settimane, gli animali trapiantati avevano recuperato del tutto la capacità di coordinare i movimenti fini, superando test che i compagni non trattati non riuscivano a eseguire. Anche il passo e l’andatura risultavano sensibilmente migliorati.

I segreti delle nuove cellule

Il ruolo dei neuroni GABAergici nella riparazione

Analizzando i cervelli colpiti da ictus, gli studiosi hanno rilevato una riduzione del 50% dei neuroni GABAergici, cellule che modulano l’attività cerebrale calmando i circuiti iperattivi. La perdita di queste cellule è legata a deficit neurologici persistenti.

Ebbene, la maggior parte delle staminali trapiantate si è trasformata proprio in neuroni GABAergici, suggerendo che l’ambiente lesionato abbia orientato il loro sviluppo verso la funzione più utile alla riparazione.

Ulteriori analisi hanno mostrato che le cellule introdotte attivavano vie di segnalazione molecolare note per stimolare la rigenerazione, la formazione di sinapsi e la crescita delle ramificazioni neuronali. Una sorta di orchestra invisibile, che riprende a suonare laddove il silenzio aveva preso il posto dell’attività cerebrale.

Prospettive future

Dalla sperimentazione animale alla clinica

Il lavoro apre scenari affascinanti, ma il passaggio dall’animale all’uomo richiederà tempo. Il gruppo di ricerca sta ora valutando gli effetti del trapianto a lungo termine e le possibili strategie per amplificare le vie di segnalazione identificate.

«Se vogliamo pensare a un trattamento clinico – conclude Rust – dobbiamo capire se le cellule restano vitali per tutta la vita del paziente e se il recupero non solo si mantiene, ma può addirittura migliorare col tempo».

Un nuovo orizzonte nella lotta all’ictus

Come la medicina rigenerativa cambia la prospettiva terapeutica

L’ictus resta una delle principali cause di mortalità e disabilità nel mondo. Ma studi come questo mostrano come la medicina rigenerativa stia tracciando nuove mappe per la cura del cervello. L’idea che, anche giorni dopo l’evento, si possa stimolare una rinascita cellulare e funzionale, segna un cambio di paradigma.

Le cellule staminali potrebbero diventare, in futuro, strumenti terapeutici personalizzati, capaci di offrire a chi oggi resta senza alternative la possibilità di un recupero reale. Una speranza che nasce nei laboratori, ma che potrebbe un giorno trasformarsi in pratica clinica.