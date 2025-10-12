Cerca vermi per la pesca e trova un tesoro medievale. Sei chili di preziosi in un calderone. Cosa c’è nel contenitore? A che cultura si riferisce?

Scoperta eccezionale di monete e gioielli del XII secolo

Un tesoro medievale di sei chilogrammi di monete e gioielli d’argento è stato scoperto a Stoccolma. I reperti risalgono al XII secolo, prima della fondazione della città, e sarà destinato al Museo Storico di Stoccolma.

Nel cuore della Svezia, un pescatore ha scoperto un tesoro medievale eccezionale, composto da sei chilogrammi di monete, anelli, pendenti e perline d’argento. Conservato in un calderone di rame ormai corroso, il tesoro rappresenta la prima scoperta di questo tipo a Stoccolma e uno dei più grandi rinvenimenti di argento dell’Alto Medioevo in Svezia.

Monete di Knut Eriksson e simboli religiosi

Il tesoro racconta il XII secolo svedese

Le monete riportano l’iscrizione “KANUTUS”, riferita a Knut Eriksson, re di Svezia alla fine del XII secolo. Egli fu il primo sovrano a riprendere la coniazione reale dopo oltre un secolo, consolidando l’autorità della corona e rilanciando l’economia locale.

Tra le monete si distinguono pezzi vescovili, raffiguranti un vescovo con pastorale, simboli di legittimità ecclesiastica e potere religioso. Il mix di monete e oggetti di ornamento personale indica che il tesoro apparteneva probabilmente a una famiglia di alto rango, nascosto durante periodi di instabilità politica e conflitti con le tribù baltiche.

Il ritrovamento fortuito e le indagini archeologiche

Dalla scoperta alla tutela del patrimonio culturale

Il pescatore ha immediatamente informato il Consiglio Amministrativo della Contea, in conformità con le leggi svedesi sui beni culturali. Gli archeologi hanno iniziato le indagini sul sito, sperando di rinvenire ulteriori manufatti o resti di strutture vicine.

Il tesoro sarà successivamente registrato dal National Heritage Board, che ne determinerà il valore e assegnerà eventuali premi al ritrovatore. La rarità del ritrovamento garantisce che sarà destinato a un museo, probabilmente al Museo Storico di Stoccolma, dove potrà essere studiato e ammirato dal pubblico.