Cerveteri. I volontari scoprono una tomba etrusca a camera

Il “Nucleo Archeologico Antica Caere” restituisce vita a un monumento sepolto da secoli

Un lavoro di scavo come atto d’amore

Volontari e archeologia partecipata per restituire memoria alla città dei morti

«Si tratta di una delle migliaia di tombe a camera etrusche presenti nel territorio di Cerveteri, depredata, violata, saccheggiata, riempita di terra e poi abbandonata», affermano i volontari del Nucleo Archeologico Antica Caere odv, che dal 1997 lavorano, con passione e rigore, all’interno delle necropoli ceretane.

L’associazione — che oggi opera in collaborazione con il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e con l’associazione Il Lucumone aps — ha annunciato l’avvio di un nuovo intervento di recupero su un sepolcro ancora inedito, “non censito e sconosciuto al mondo accademico”.

«Perché lasciare tutto nell’anonimato e nell’abbandono per l’eternità? — si chiedono i volontari —. Perché non riportare alla luce la struttura architettonica degli ambienti e dell’intero monumento?».

Il progetto, spiegano, richiede “impegno, progettualità, organizzazione e ingenti risorse”, ma l’obiettivo è chiaro: ricostruire la storia della stupefacente civiltà etrusca fiorita a Cerveteri, restituendo dignità a un patrimonio che per troppo tempo è rimasto preda dell’incuria e dei saccheggi clandestini.

La città dei morti e la memoria della pietra

Le necropoli ceretane come archivio dell’anima etrusca

Cerveteri, l’antica Caere, era una delle più potenti città della Dodecapoli etrusca, una confederazione di dodici città-stato che costituivano il cuore politico e spirituale dell’Etruria. Le sue necropoli, veri e propri quartieri sotterranei, raccontano una civiltà che ha fatto della morte una prosecuzione armonica della vita.

La Necropoli della Banditaccia, oggi Patrimonio UNESCO, ne è il simbolo più noto: un paesaggio di tumuli e corridoi ipogei che si estende per chilometri, punteggiato da tombe scavate nel tufo, modellate come abitazioni, con tetti a doppio spiovente, sedili, colonne e architravi.

Ogni sepolcro riproduceva la domus del defunto, un rifugio eterno in cui l’architettura e il rito si fondevano in una rappresentazione del quotidiano. Queste “case dei morti” erano costruite scavando il banco tufaceo — il tufo giallo tipico dell’area ceretana — e modellandolo con una precisione sorprendente. A volte si applicavano stucchi o pitture; altre volte, la pura pietra restava protagonista, viva nella sua plasticità.

Architettura per l’eternità

Tecnica costruttiva e significato simbolico delle tombe a camera

Le tombe a camera, come quella su cui oggi lavorano i volontari di Antica Caere, rappresentano la fase più evoluta dell’architettura funeraria etrusca.

Erano costituite da uno o più vani disposti attorno a un corridoio d’accesso (dromos)

e spesso coperti da lastre o da volte a pseudocupola, ottenute con blocchi di tufo disposti a cerchi concentrici. Le pareti interne potevano accogliere letti scolpiti nella roccia, urne cinerarie, vasi e oggetti votivi.

Il monumento sepolcrale, oltre a proteggere i resti del defunto, aveva una funzione profondamente simbolica: rappresentava la continuità del gens, della famiglia, e insieme la permanenza dell’identità etrusca in dialogo con l’aldilà.

«Sicuramente la struttura architettonica del monumento avrà una particolarità — spiegano ancora dal Nucleo Archeologico —, un elemento che la rende diversa dalle altre finora scoperte». Un’attesa che si carica di mistero: le variazioni tipologiche e decorative delle tombe ceretane, infatti, sono un indice prezioso per la cronologia e per lo studio delle influenze culturali, greche e orientali, che raggiunsero la città.

La rinascita dell’archeologia civile

Quando i cittadini si fanno custodi della storia

Da quasi trent’anni, il Nucleo Archeologico Antica Caere porta avanti un modello di archeologia civica che unisce rigore scientifico e partecipazione.

Grazie al lavoro dei volontari — eseguito sempre in modo “legale, trasparente e professionale” — molte aree sono state restituite alla comunità e integrate nel percorso di visita del Parco.

Negli ultimi anni, come ricordano i responsabili, “si parla sempre più spesso dei nostri lavori e del nostro contributo fondamentale in alcune scoperte archeologiche importantissime, a volte sensazionali”.

L’impegno non si limita al recupero materiale dei monumenti, ma comprende anche la loro valorizzazione: studio, catalogazione, accessibilità e divulgazione, affinché ogni tomba torni a essere ciò che era: un frammento di memoria viva.

Un futuro per l’antico

Dal degrado al racconto, la sfida del patrimonio etrusco

A breve, questa nuova tomba sarà “completamente ripulita e valorizzata” e “andrà ad arricchire il patrimonio archeologico di Cerveteri”.

Ogni frammento ritrovato, ogni decorazione, ogni traccia architettonica contribuirà a ricostruire il volto di una civiltà che ha dato forma alla nostra identità mediterranea.

Nel silenzio delle camere funerarie, nella luce dorata del tufo, l’archeologia — grazie a realtà come quella di Antica Caere — smette di essere scienza del passato e diventa, ancora una volta, gesto presente di rinascita.