Cerveteri. I volontari scoprono una tomba etrusca a camera

Il “Nucleo Archeologico Antica Caere” restituisce vita a un monumento sepolto da secoli

Un lavoro di scavo come atto d’amore

Volontari e archeologia partecipata per restituire memoria alla città dei morti

«Si tratta di una delle migliaia di tombe a camera etrusche presenti nel territorio di Cerveteri, depredata, violata, saccheggiata, riempita di terra e poi abbandonata», affermano i volontari del Nucleo Archeologico Antica Caere odv, che dal 1997 lavorano, con passione e rigore, all’interno delle necropoli ceretane.

L’associazione — che oggi opera in collaborazione con il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e con l’associazione Il Lucumone aps — ha annunciato l’avvio di un nuovo intervento di recupero su un sepolcro ancora inedito, “non censito e sconosciuto al mondo accademico”.

«Perché lasciare tutto nell’anonimato e nell’abbandono per l’eternità? — si chiedono i volontari —. Perché non riportare alla luce la struttura architettonica degli ambienti e dell’intero monumento?».

Il progetto, spiegano, richiede “impegno, progettualità, organizzazione e ingenti risorse”, ma l’obiettivo è chiaro: ricostruire la storia della stupefacente civiltà etrusca fiorita a Cerveteri, restituendo dignità a un patrimonio che per troppo tempo è rimasto preda dell’incuria e dei saccheggi clandestini.

La città dei morti e la memoria della pietra

Le necropoli ceretane come archivio dell’anima etrusca

Cerveteri, l’antica Caere, era una delle più potenti città della Dodecapoli etrusca, una confederazione di dodici città-stato che costituivano il cuore politico e spirituale dell’Etruria. Le sue necropoli, veri e propri quartieri sotterranei, raccontano una civiltà che ha fatto della morte una prosecuzione armonica della vita.

La Necropoli della Banditaccia, oggi Patrimonio UNESCO, ne è il simbolo più noto: un paesaggio di tumuli e corridoi ipogei che si estende per chilometri, punteggiato da tombe scavate nel tufo, modellate come abitazioni, con tetti a doppio spiovente, sedili, colonne e architravi.

Ogni sepolcro riproduceva la domus del defunto, un rifugio eterno in cui l’architettura e il rito si fondevano in una rappresentazione del quotidiano. Queste “case dei morti” erano costruite scavando il banco tufaceo — il tufo giallo tipico dell’area ceretana — e modellandolo con una precisione sorprendente. A volte si applicavano stucchi o pitture; altre volte, la pura pietra restava protagonista, viva nella sua plasticità.

Architettura per l’eternità

Tecnica costruttiva e significato simbolico delle tombe a camera

Le tombe a camera, come quella su cui oggi lavorano i volontari di Antica Caere, rappresentano la fase più evoluta dell’architettura funeraria etrusca.

Erano costituite da uno o più vani disposti attorno a un corridoio d’accesso (dromos)

e spesso coperti da lastre o da volte a pseudocupola, ottenute con blocchi di tufo disposti a cerchi concentrici. Le pareti interne potevano accogliere letti scolpiti nella roccia, urne cinerarie, vasi e oggetti votivi.

Il monumento sepolcrale, oltre a proteggere i resti del defunto, aveva una funzione profondamente simbolica: rappresentava la continuità del gens, della famiglia, e insieme la permanenza dell’identità etrusca in dialogo con l’aldilà.

«Sicuramente la struttura architettonica del monumento avrà una particolarità — spiegano ancora dal Nucleo Archeologico —, un elemento che la rende diversa dalle altre finora scoperte». Un’attesa che si carica di mistero: le variazioni tipologiche e decorative delle tombe ceretane, infatti, sono un indice prezioso per la cronologia e per lo studio delle influenze culturali, greche e orientali, che raggiunsero la città.

La rinascita dell’archeologia civile

Quando i cittadini si fanno custodi della storia

Da quasi trent’anni, il Nucleo Archeologico Antica Caere porta avanti un modello di archeologia civica che unisce rigore scientifico e partecipazione.

Grazie al lavoro dei volontari — eseguito sempre in modo “legale, trasparente e professionale” — molte aree sono state restituite alla comunità e integrate nel percorso di visita del Parco.

Negli ultimi anni, come ricordano i responsabili, “si parla sempre più spesso dei nostri lavori e del nostro contributo fondamentale in alcune scoperte archeologiche importantissime, a volte sensazionali”.

L’impegno non si limita al recupero materiale dei monumenti, ma comprende anche la loro valorizzazione: studio, catalogazione, accessibilità e divulgazione, affinché ogni tomba torni a essere ciò che era: un frammento di memoria viva.

Un futuro per l’antico

Dal degrado al racconto, la sfida del patrimonio etrusco

A breve, questa nuova tomba sarà “completamente ripulita e valorizzata” e “andrà ad arricchire il patrimonio archeologico di Cerveteri”.

Ogni frammento ritrovato, ogni decorazione, ogni traccia architettonica contribuirà a ricostruire il volto di una civiltà che ha dato forma alla nostra identità mediterranea.

Nel silenzio delle camere funerarie, nella luce dorata del tufo, l’archeologia — grazie a realtà come quella di Antica Caere — smette di essere scienza del passato e diventa, ancora una volta, gesto presente di rinascita.

Condividi l'articolo su:
Redazione
Redazione

Stile Arte è una pubblicazione che si occupa di arte e di archeologia, con cronache approfondite o studi autonomi. E' stata fondata nel 1995 da Maurizio Bernardelli Curuz, prima come pubblicazione cartacea, poi, dal 2012, come portale on line. E' registrata al Tribunale di Brescia, secondo la legge italiana sulla stampa

Articoli correlati

Di tendenza

Le prime comunità neolitiche integravano gli “stranieri”. Un nuovo studio sull’origine di persone nate e cresciute lontano, accettate dal gruppo
Archeologia. Scoperta la prima sepoltura infantile in un accampamento romano. Figlio della colpa? Perchè nascosto presso la camerata? Quando morì? Quando potevano sposarsi i legionari? Rispondono gli esperti
Sai cos’è un Kilim? A Chieri in mostra i tessili e i viaggi straordinari di un principe del Novecento
Cultura, spettacoli e giochi per bambini e ragazzi: al via a Roma la 30ª edizione de La città in tasca. Un festival di meraviglia tra arte, letture e sostenibilità