Che divertente, il pirografo! Malleabile e spettacolare. Per tutti. Video e offerte

Scrivere o disegnare sul legno con una punta calda è davvero molto divertente. In breve ci si accorge quanto è facile fare le ombre, scurire alcune parti del nostro lavoro decorativo, conferire rilievo al disegno. E’ davvero sorprendente e appagante. Il legno diventa bruno o nero con il calore ma non brucia e le sfumature possibili sono davvero tante. Ciò che è interessante è che può essere un ottimo strumento anche per gli artisti in cerca di qualche tecnica mista da sperimentare, unendola al colore o alla materia. Insomma. Il pirografo è un po’ per tutti e, in modo particolare, non dovrebbe mancare nello studio di un artista, di un fotografo, di un designer. E, naturalmente, esso è ottimo per chi vuole decorare e disegnare, creando prodotti artigianali unici. Un tempo i rudimentali pirografi erano molto utilizzati per abbellire gli oggetti di legno della casa e spesso si procedeva anche con l’integrazione del colore. Oggi i pirografi elettrici sono molto precisi e sicuri. Per qualcuno potrebbe essere un hobby creativo per altri una forma d’arte, come avviene specialmente negli Stati uniti e in alcuni Paesi dell’Est europeo, dove esistono scuole che uniscono questi artigiani artisti e amanti del fai-da-te. Nel filmato vedremo al lavoro un professionista.

Sei alle prime armi e cerchi un set economico ma di buona qualità? Ti consigliamo questo: Set Pirografia prodotto da gochange Non ha caso è il set più venduto su amazon, in quanto coniuga una buona qualità dei materiali e una ampia gamma di strumenti compresi all’interno della confezione, all’ottimo prezzo. Acquistandolo qui, risparmierai circa 20 euro. Il prezzo promozionale di 23,99 euro è a tempo limitato (anzichè 43,62), quindi affrettatevi prima che sia troppo tardi. 39 i pezzi contenuti nel set che qui siamo a suggerirvi: un set ideale per la lavorazione del legno, saldatura, lavorazione dei metalli, hobby, artigianato, casa, ecc.. con 37 accessori che permetteranno di realizzare una miriade di decorazioni





> L’acquisto consigliato: Set Pirografia prodotto da gochange. Nell’articolo scopri la nostra recensione sul prodotto