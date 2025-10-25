Che profumino celestiale. Gli scienziati scoprono come attrarre le zanzare con un aroma irresistibile fatto produrre da un fungo mortale. E in poco, vengono uccise perchè trasformate in mummie

Un profumo che inganna, seduce e uccide. Un fiore che non è un fiore, ma un fungo genetico dal dolce aroma, capace di attirare le zanzare e portarle alla morte. È l’ultima creazione di un gruppo di scienziati dell’Università del Maryland, che hanno trasformato un semplice microrganismo in una trappola naturale e profumata, destinata – forse – a cambiare per sempre il modo in cui l’umanità combatte uno dei suoi nemici più antichi: la zanzara.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Microbiology il 24 ottobre 2025, si inserisce nella lunga storia delle strategie di controllo biologico, ma con una raffinatezza sensoriale inedita. Il gruppo guidato da Raymond St. Leger, professore di entomologia e scienziato di fama mondiale nel campo della patologia degli insetti, ha potenziato geneticamente un ceppo del fungo Metarhizium, dotandolo della capacità di produrre un composto aromatico chiamato longifolene. Questa sostanza, diffusa in natura e nota per il suo profumo dolce, è la chiave dell’intero esperimento.

Le zanzare, infatti, non si nutrono soltanto di sangue: come molti altri insetti, ricavano energia anche dal nettare dei fiori, di cui percepiscono l’odore attraverso i loro sensori olfattivi. Tutte, maschi e femmine, si nutrono in questo modo. E’ la base pregiata dell’alimentazione. Il longifolene è una delle molecole presenti in alcune essenze floreali tropicali, e il suo richiamo è irresistibile per gli insetti. Il team del Maryland ha quindi deciso di riprodurre artificialmente questa attrazione naturale, trasformando il fungo in un “fiore letale”. Le zanzare vengono richiamate da questo “profumo sirena” in grado di creare un desiderio irresistibile di cibo. La zanzare vola così sul fungo mortale e, a quel punto, inizia ad essere attaccata da esso.

Fungo Metarhizium anisopliae , in grado di uccidere più di 200 specie di insetti, tra cui gli scarafaggi (nella foto). Ai poteri del fungo Chengshu Wang e Yuxian Xia dedicarono uno studio in

PLoS Genetics. Ora altri studiosi hanno trovato il modo per far emettere al fungo-assassino un profumo irresistibile per attrarre le zanzare e ridurle in questo modo



«Abbiamo osservato che alcuni funghi attirano gli insetti con profumi dolci, molto simili a quelli dei fiori», spiega St. Leger. «Da questa osservazione è nata l’idea di potenziare la loro capacità attrattiva, introducendo il gene che permette la sintesi del longifolene. È un modo per lasciare che sia la natura stessa a suggerirci la soluzione».

Il risultato è sorprendente. Quando le spore del fungo vengono collocate in un semplice contenitore, rilasciano gradualmente il profumo, che si diffonde nell’aria per settimane o mesi, senza necessità di manutenzione o supervisione. Le zanzare, percependo l’odore, vi si avvicinano come farebbero con un fiore. Ma nel momento in cui toccano il fungo, le loro cuticole si infettano con le spore, e nel giro di pochi giorni l’infezione le uccide.

Durante le prove di laboratorio, gli scienziati hanno osservato una mortalità compresa tra il 90 e il 100% delle zanzare esposte, anche in presenza di altri stimoli olfattivi, come odori umani e fragranze floreali reali. L’esperimento è stato condotto in camere di prova di grandi dimensioni, simulando condizioni ambientali realistiche.

Il fungo, sottolineano i ricercatori, non rappresenta alcun pericolo per l’uomo né per gli altri animali, ed è molto più sicuro dei pesticidi convenzionali. «Il longifolene è una sostanza ampiamente utilizzata nell’industria dei profumi e in molti prodotti di largo consumo», chiarisce St. Leger. «Non è tossico, non accumulabile e si decompone naturalmente nell’ambiente. Il nostro fungo, inoltre, è progettato per colpire selettivamente le zanzare e non interferisce con api, farfalle o altri insetti utili».

Un aspetto cruciale è anche la resistenza biologica. Nel corso degli anni, le zanzare hanno sviluppato un’impressionante capacità di adattarsi ai pesticidi chimici, rendendo inefficaci molti insetticidi che un tempo erano considerati risolutivi. Ma in questo caso, la via di fuga evolutiva sembra quasi impossibile. «Se le zanzare si evolvessero per non essere più attratte dal longifolene, dovrebbero contemporaneamente perdere l’interesse per i fiori veri», spiega St. Leger. «Ma i fiori sono la loro fonte di energia. In pratica, per salvarsi dal fungo dovrebbero smettere di nutrirsi. È uno scenario che la selezione naturale non potrebbe favorire».

La potenza di questa strategia risiede dunque nella mimesi olfattiva, nella capacità di imitare un segnale vitale della natura per convertirlo in un’arma di autodistruzione. È una tecnologia biologica che sfrutta l’istinto stesso dell’insetto, senza violare l’equilibrio ecologico e senza lasciare residui tossici.

In termini di produzione, l’idea è tanto affascinante quanto accessibile. I funghi Metarhizium sono già facilmente coltivabili in laboratorio e su scala industriale, utilizzando materiali poveri come lolla di riso, escrementi di pollo o residui di grano. Non richiedono infrastrutture sofisticate né reagenti costosi. Questo rende la scoperta particolarmente promettente per i Paesi tropicali, dove le malattie trasmesse dalle zanzare – malaria, dengue, Zika, chikungunya – continuano a mietere vittime.

Ogni anno, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 700.000 persone muoiono per infezioni veicolate da zanzare, e le cifre potrebbero crescere. Con l’aumento delle temperature e la destabilizzazione climatica, molte specie di zanzare, comprese quelle del genere Anopheles e Aedes, stanno espandendo il proprio habitat. Oggi raggiungono regioni dove prima non erano presenti: parti del Nord America, dell’Europa e perfino aree temperate del Mediterraneo.

«Le zanzare si adattano perfettamente ai nostri cambiamenti ambientali», osserva St. Leger. «Sfruttano l’aumento delle temperature e l’umidità che noi stessi contribuiamo a creare. In questo momento, stiamo testando il nostro sistema in Africa, Asia e Sud America. Ma un giorno potremmo averne bisogno anche negli Stati Uniti e in Europa».

Il fungo profumato, dunque, non è un semplice esperimento di laboratorio, ma un potenziale strumento globale di sanità pubblica. Gli scienziati stanno ora conducendo test sul campo in ambienti aperti, per valutare l’efficacia in condizioni reali e la sicurezza ecologica del sistema. L’obiettivo è quello di ottenere le autorizzazioni normative che permettano la distribuzione controllata del prodotto.

«Non esiste una singola soluzione miracolosa per le zanzare», conclude St. Leger, «ma vogliamo costruire un arsenale biologico di strumenti complementari. Alcuni funzioneranno meglio in certe regioni, altri in contesti diversi. La nostra ambizione è dare alle comunità del mondo più opzioni possibili per salvare vite».

La storia del fungo che odora di fiori – e che uccide con la grazia di un profumo – sembra quasi una favola ecologica del XXI secolo, in cui l’uomo non distrugge l’ambiente per difendersi, ma s’immedesima nella natura, la osserva, la imita e la traduce in scienza. È una parabola sull’intelligenza biologica: il fiore che diventa predatore, il fungo che si fa profumo, la morte che si traveste da bellezza.

E in un’epoca in cui i cambiamenti climatici e l’antropizzazione moltiplicano i rischi sanitari globali, questa invenzione rappresenta non solo una speranza scientifica, ma anche una lezione di armonia evolutiva: la soluzione è già scritta nei linguaggi invisibili della natura, basta saperli ascoltare.

Fonte: Università del Maryland, Nature Microbiology, 24 ottobre 2025

DOI: 10.1038/s41564-025-02155-9