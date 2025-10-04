Chi è Jago, lo scultore che parla alle nuove generazioni: perché “Gesti scolpiti” a Taormina ha registrato un record storico di visitatori

Sta riscuotendo un grande successo la grande mostra “Gesti scolpiti” di Jago, inaugurata il 3 settembre 2025 nello scenario unico del Teatro Antico di Taormina, all’interno del Parco Archeologico di Naxos Taormina. Nei primi giorni di apertura, l’affluenza ha toccato numeri mai visti: nella sola giornata di domenica 7 settembre sono stati registrati 5.700 ingressi, contro una media di 3.500-4.500 nello stesso periodo del 2024. Un risultato che segna un primato storico per il sito archeologico e conferma la straordinaria capacità dell’artista di attrarre un pubblico vastissimo e trasversale.

Chi è Jago e perché piace così tanto

Lo scultore Jago (classe 1987, originario di Frosinone) è uno degli artisti contemporanei italiani più amati, soprattutto dalle nuove generazioni. La sua fama nasce dalla capacità di unire rigore tecnico classico e linguaggio contemporaneo: lavora il marmo e il bronzo con precisione rinascimentale, ma affronta temi universali come la fragilità, la memoria, la lotta per la libertà.
La sua presenza online – seguitissima sui social – lo ha reso una sorta di “Michelangelo digitale”: racconta i processi creativi, dialoga con il pubblico e porta la scultura dentro l’immaginario quotidiano. Jago non è percepito come un artista distante, ma come un interprete del nostro tempo capace di emozionare attraverso il gesto scolpito.

“Gesti scolpiti”: la mostra evento a Taormina

La rassegna mette in dialogo le sculture di Jago con il contesto millenario del Teatro Antico. Quattro le opere protagoniste:

  • Impronta Animale (2012), che richiama le pitture rupestri e il gesto primordiale della mano;
  • Memoria (2015), riflessione sull’eredità umana e sul ricordo;
  • Prigione (2016), tensione tra costrizione e liberazione;
  • David (2024, bronzo), imponente figura che reinterpreta il mito michelangiolesco in chiave moderna, esposta dopo aver viaggiato nel mondo a bordo della nave Amerigo Vespucci.

Le prime tre opere sono scolpite in marmo statuario e ruotano attorno al simbolo della mano, intesa come segno, strumento creativo e impronta universale. La David in bronzo, invece, segna una tappa epica nel percorso dell’artista, preannunciando la futura realizzazione della versione monumentale in marmo di Carrara.

Il valore culturale e simbolico

Il direttore del Parco Archeologico, Orazio Micali, ha sottolineato come la mostra dimostri che l’arte è un rifugio e un linguaggio che unisce oltre ogni barriera. L’affluenza record non è solo un successo numerico, ma un segnale di come arte contemporanea e patrimonio archeologico possano fondersi, creando esperienze immersive che intercettano pubblici diversi e rilanciano l’immagine culturale della Sicilia.

Informazioni utili sulla mostra

  • Titolo: Gesti scolpiti
  • Quando: fino al 3 maggio 2026
  • Dove: Teatro Antico di Taormina – Parco Archeologico di Naxos Taormina
  • Orari: dal lunedì alla domenica, orari variabili (consultabili qui: Aditusculture)
  • Biglietti: intero €16, ridotto €9 – dettagli su riduzioni e gratuità al link indicato.

