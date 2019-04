Chi era Kiki de Montparnasse? Le immagini di nudo della musa di gruppo

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A DESTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Mitica figura della Parigi notturna e artistica, regina spudorata d’ogni ritrovo, mito sensuale degli anni Venti, anch’essa pittrice, Alice Prin, soprannominata Kiki de Montparnasse – il quartiere degli artisti -. Nata nel 1901 1901, scomparve nel 1953. Modella che incarnava l’idea di bellezza di quel tempo, posò per grandissimi pittori e fotografi. La più nota immagine di Kiki fu scattata da Man Ray – la vedremo nel filmato – : schiena e natiche, i segni ad effe della cassa di risonanza del violoncello, che trasformava il suo corpo in uno strumento.



La fotografia, intitolata Violon d’Ingres, oggi al Getty Museum di Los Angeles, suscitò scandalo e rimase uno degli scatti mitici dell’avanguardia e della storia della fotografia. Man Ray citò in quell’immagine la figura di schiena della bagnante di Ingres, che ricorda, in effetti uno strumento a corda.

Figlia illegittima – come lo era stata Suzanne Valadon, altra celeberrima modella, ma pittrice di grande spessore – venne cresciuta dalla nonna fino a dodici anni, poi raggiunse la madre nella capitale francese, dove a 14 anni iniziò a posare nuda per i pittori e divenne un punto di riferimento per tanti artisti. Era anticonformista, allegra, ottimista; aveva un carattere gioviale, parlava senza reticenze ed era il perfetto antipode della donna borghese. Per sei anni fu legata a Man Ray. Posò, tra gli altri per Chaim Soutine, Tsuguharu Foujita, Francis Picabia, Jean Cocteau, Arno Breker, Alexander Calder, Krohg, Hermine David, Pablo Gargallo, Mayo e Tono Salazar. Moise Kisling dipinse un famoso ritratto di Kiki intitolato Nu assis.

