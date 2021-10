Chi era lady Godiva? E perché fu celebrata dai pittori? Perché la bella eroina cavalcava senza veli?

Accanto ad alcuni cavalieri, montata a cavallo senza il minimino indumento – soltanto i lunghi capelli le scendevano in direzione del seno – la bella signora attraversò cosi la città imponendo alla cavalcatura un passo lento ed elegante. Godiva, secondo una versione del racconto, aveva imposto che tutte le finestre e i portoni restassero chiusi e che la gente si ritirasse nelle case. Ma ciò non impedì che molti la vedessero così, come una nuova Venere. Sempre secondo la narrazione popolare, un certo Tom fu talmente colpito dalla sua bellezza da restare accecato. Fu da questo incidente mitico che gli inglesi trassero la denominazione del voyeur, chiamando ogni “guardone” con la denominazione di Peeping Tom. Ma una versione più antica della leggenda racconta che Godiva attraversò il mercato di Coventry da un’estremità all’altra, mentre la gente era riunita, per cui passò nuda tra la folla. Questa versione è fornita nella Flores Historiarum da Roger di Wendover, un collezionista di aneddoti (morto nel 1236). A quel tempo, i penitenti erano soliti fare una processione pubblica soltanto con un piccolo indumento bianco simile a un odierno slip. Quindi, alcuni studiosi ipotizzano che Godiva abbia realmente attraversato la città, come una penitente.Un nucleo di verità alimenta sempre la leggenda. Il significato del nome anglosassone Godgifu o Godgyfu è regalo di Dio, Godiva è la versione latinizzata. In Italia poichè Godiva ha stretta assonanza con il verbo godere, la citazione di lady Godiva ha visto rafforzare la propria connotazione erotica, trasformando la giovane donna, nel nostro immaginario popolare, in una perversa Messalina.

