Christie’s: 5 opere di maestri assoluti all’asta per la lotta al Covid-19

Le opere sono parte della donazione di una filantropa, che, con grande generosità, ha reso possibile questa importante iniziativa. Un aiuto fondamentale per supportare l’Istituto Mario Negri nel delicato quanto urgente compito di trovare delle risposte all’attuale emergenza Covid-19. Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, 700 ricercatori del Mario Negri si sono attivati nelle proprie aree di competenza.

Ad Aprile, in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo, l’Istituto Mario Negri ha pertanto elaborato un modello previsionale relativo all’andamento dei contagi pubblicato da” The Lancet”. Come riportato dalla stampa britannica, questo studio è stato fondamentale ai fini del cambiamento di strategia del governo italiano e alla conseguente decisione di iniziare il lockdown.

Non solo, grazie all’eterogeneità dei campi di ricerca dell’Istituto – dai tumori alle malattie rare – i ricercatori sono riusciti a comprendere i meccanismi d’azione del virus per aprire la strada alle terapie più efficaci per sconfiggerlo.

La ricerca scientifica, così come l’arte, non possono fermarsi se è in posta il bene dell’umanità.

L’acquisto di ognuna di queste opere sarà, non solo l’occasione di soddisfare la propria passione per l’arte, ma anche di farsi portavoce dell’importanza del sostegno alla ricerca necessaria ad affrontare le grandi sfide della salute dell’umanità.

Christie’s Paris

Art moderne

Venerdì 23 ottobre, ore 16

Lotti offerti in favore dell’Istituto Mario Negri: 197-202

