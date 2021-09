Christo, Arco di Trionfo. Diretta streaming da qui. Controlla le ultime fasi della gigantesca installazione

L’Arc de Triomphe, Wrapped , un’opera d’arte temporanea per Parigi, sarà in mostra per 16 giorni da sabato 18 settembre a domenica 3 ottobre 2021. Il progetto è realizzato dalla Fondazione Christo et Jeanne-Claude in collaborazione con il Centre des Monuments Nationaux e in coordinamento con il Comune di Parigi. Riceve anche il sostegno del Centre Pompidou. L’Arco di Trionfo è stato avvolto da 25.000 metri quadrati di tessuto in polipropilene riciclabile in blu argentato e da 3.000 metri di corda rossa.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis