Cinema | “Stiller & Meara: Niente è perduto”, Ben Stiller racconta la straordinaria storia dei suoi genitori comici. Da domani su Apple TV. Guarda il trailer

Arriva il 24 ottobre su Apple TV il nuovo documentario “Stiller & Meara: Niente è perduto”, diretto da Ben Stiller. Un racconto intimo e commovente che ripercorre la vita e l’eredità artistica dei leggendari attori comici Jerry Stiller e Anne Meara. Guarda qui il trailer ufficiale.

Un racconto familiare tra risate e malinconia

Ben Stiller apre il cuore, raccontando le radici della sua arte

La commedia è difficile. Il matrimonio lo è ancora di più. Ma Jerry Stiller e Anne Meara – coppia iconica della comicità americana – sono riusciti a far convivere per decenni l’amore e il palcoscenico, l’ironia e la quotidianità.
Nel suo nuovo documentario “Stiller & Meara: Niente è perduto”, Ben Stiller – regista e produttore di successi come Scissione – intreccia memoria e racconto per esplorare l’impatto dei suoi genitori sulla cultura popolare e sulla propria vita.

Quando l’arte diventa famiglia

Un viaggio tra affetti, talento e generazioni

Girato con uno sguardo intimo e pieno di gratitudine, il film alterna materiali d’archivio, interviste e riflessioni personali. Stiller mette in scena non solo la storia dei suoi genitori, ma anche il senso universale della trasmissione familiare: l’amore, le lezioni, le fragilità e la creatività che attraversano le generazioni.
Un documentario che è anche un atto d’amore verso il mestiere di far ridere e verso il coraggio di restare insieme, sul palco e nella vita.

Il progetto e la produzione

Prodotto da Red Hour Films, il film è diretto da Ben Stiller e conta tra i protagonisti Ben Stiller, Amy Stiller, Christine Taylor-Stiller, Christopher Walken e Stephen Colbert.
Tra i produttori figurano Geoffrey Richman, Lizz Morhaim, John Lesher e lo stesso Ben Stiller, con la produzione esecutiva di Bryn Mooser, Justin Lacob, Kathryn Everett, Tony Hsieh e Andy Hsieh.

