Città sommersa di 3400 anni riemerge dal lago grazie a un’eccezionale siccità. Indagini sulla sua “libreria”

Questo evento imprevisto ha messo gli archeologi sotto pressione improvvisa, che li ha indotti a scavare e a documentare almeno parti di questa grande e importante insediamento urbano, il più rapidamente possibile, prima che sia nuovamente sommersa. L’archeologo curdo Dr. Hasan Ahmed Qasim, presidente dell’Organizzazione per l’archeologia del Kurdistan , e gli archeologi tedeschi Jun.-Prof. La dott.ssa Ivana Puljiz (Università di Friburgo) e il Prof. Dr. Peter Pfälzner (Università di Tubinga) hanno deciso spontaneamente di intraprendere scavi di salvataggio congiunti a Kemune. Questi si sono svolti in collaborazione con la Direzione delle Antichità e del Patrimonio a Duhok (regione del Kurdistan dell’Iraq). In pochi giorni è stata costituita una squadra per gli scavi di salvataggio. Il finanziamento per l’opera è stato ottenuto in breve tempo dalla Fondazione Fritz Thyssen attraverso l’Università di Friburgo. Il team archeologico tedesco-curdo era sottoposto a un’enorme pressione perché non era chiaro quando l’acqua nel serbatoio sarebbe risalita.

