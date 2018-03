Claudio Chiavacci, una coniglietta ad Assisi. Quando l’assurdo fiabesco incontra la religione

Claudio Chiavacci, premio finalisti Nocivelli 2017, illustra la propria opera

“La fotografia è stata scattata ad Assisi, una città in cui il turismo religioso legato alla storia di questo luogo, sembra sfociare in un incentivo a tutte quelle attività commerciali che reificano la fede, spacciandola per souvenir di dubbio gusto. Religione, diversità, assurdità. Tre temi che ho cercato di riassumere in un’immagine, aggiungendo un elemento di disturbo alla “scena”. Ho fatto indossare una maschera da asino alla modella con cui ho collaborato (Martina Lucidi) e sono riuscito a cogliere l’attimo in cui un frate percorre con passo deciso la piazza. Mi è sembrato che tutto questo creasse un interessante spunto di riflessione su ciò che è la norma e su ciò che è l’anomalia, ribaltando i ruoli, mettendo a confronto due identità opposte, creando un nuovo significato, stridente e rumoroso”.

Sent by Barbara Bongetta

Claudio Valerio Chiavacci

Cenni biografici

Nasce nel 1992 a Poggibonsi (Si). Comincia a dipingere all’età di diciannove anni. Qualche anno dopo si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Bologna, corso Fumetto & Illustrazione, dove entra in contatto anche con la fotografia, grazie alle lezioni del professor Luciano Leonotti. Parallelamente partecipa a mostre di pittura e inizia a collaborare con gallerie d’arte, cominciando a sperimentare in ambiti e tecniche artistiche diverse. Sviluppa una poetica fotografica legata al tema del grottesco e dell’assurdo. Con il progetto “Rara bellezza” vince il primo premio del Concorso indetto dall’Archivio Fotografico Italiano (aprile 2017). Utilizza la fotografia anche a scopo documentaristico, oltre che per realizzare illustrazioni e collages.

Pagina fb: La roba di Claudiano (per quanto riguarda illustrazioni & altro)

Claudio Chiavacci (per quanto riguarda la fotografia)

Instagram: claudiochiavacci_art

