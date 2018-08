Coca Cola, anche camion e furgoni erano capolavori di grafica. Eccone 48 dal 1900 al 1940. Da vedere. Qui

+1 WhatsApp 16 Condivisioni

Trasformata da Andy Warhol in un’eloquente icona artistica, tra le principali del Novecento, la Coca Cola è caratterizzata da una storia di elegante fantasia grafica e di coerenza espressiva che ben precede l’artista pop. Si può anzi affermare che, in un rapporto di assoluta efficacia tra semplicità e rigore grafico, sempre orientati, però, a diffondere un’idea gioiosa e spumeggiante della vita, l’azienda sia stata efficacissima nella comunicazione del proprio prodotto, non solo attraverso le mitiche bottigliette, ma in ogni dettaglio, trasformando camion e furgoni di trasporto della bevanda in palcoscenici itineranti. Qui li vedremo, in 48 scatti di un’epoca compresa tra il Novecento e gli anni Quaranta. Veri capolavori.