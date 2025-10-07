Colosseo: ll Passaggio trionfale di Commodo apre al pubblico. Cos’è? Quali le novità?

Un viaggio segreto tra storia, arte e ingegneria nell’Anfiteatro Flavio

Per la prima volta dopo secoli, il Parco archeologico del Colosseo apre al pubblico un luogo che fino ad oggi era rimasto celato agli occhi dei visitatori: il cosiddetto “Passaggio di Commodo”, un corridoio sotterraneo coperto a volta, parzialmente illuminato e areato da bocche di lupo, che collega il pulvinar – il palco riservato alle alte gerarchie dell’Impero – con l’esterno del monumento.

Questa apertura non rappresenta soltanto un’occasione unica di osservare da vicino un ambiente fino ad oggi esclusivo e nascosto alla folla, ma segna anche la restituzione completa della leggibilità dei materiali originali e degli apparati decorativi, testimoni silenziosi della magnificenza dell’Anfiteatro Flavio.

Un passaggio creato per l’Imperatore

Il corridoio che collegava il palco imperiale all’esterno del Colosseo

Il Passaggio di Commodo non fu previsto in fase di costruzione dell’anfiteatro, ma ricavato successivamente a cavallo tra I e II secolo d.C., scavando tra le fondazioni dell’edificio. La sua funzione era eminentemente pratica e simbolica: consentire all’imperatore e ai suoi accompagnatori di accedere direttamente dal palco riservato agli eventi dell’arena senza interagire con il pubblico.

Il Passaggio di Commodo @ Ph Simona Murrone, Parco archeologico del Colosseo





Lungo questo percorso, ogni dettaglio architettonico parla del potere e della spettacolarità dell’epoca: le pareti originariamente rivestite di marmo conservano ancora tracce delle grappe in metallo che ne reggevano le lastre; intonaci dipinti riportano soggetti paesaggistici e stucchi adornano la volta con episodi mitologici del mito di Dioniso e Arianna. Le nicchie all’ingresso, invece, narrano con vigore le scene degli spettacoli, dalle cacce al cinghiale ai combattimenti con gli orsi, accompagnati da intrattenimenti di acrobati e inganni scenici dietro le porte da cui improvvisamente comparivano gli animali.

Una cavita del passaggio con parti di affresco e un pannello elettronico di consultazione @ Ph Simona Murrone, Parco archeologico del Colosseo



Il restauro: tra archeologia e innovazione

Dal crollo della volta alla valorizzazione della memoria visiva

Il cantiere, durato da ottobre 2024 a settembre 2025, ha visto la direzione scientifica della dott.ssa Federica Rinaldi e dei lavori architettonici dell’Arch. Barbara Nazzaro. L’intervento ha riguardato la manutenzione straordinaria, il restauro di stucchi e intonaci, la ricostruzione della porzione di volta crollata e la valorizzazione illuminotecnica del percorso. La nuova passerella consente una fruizione sicura e rispettosa delle strutture antiche, senza alterarne la percezione originaria.

Decorazione parietale e della volta, a stucco @ Ph Simona Murrone, Parco archeologico del Colosseo

Grazie a un approccio multidisciplinare, il restauro ha unito archeologia, ingegneria e conservazione digitale, restituendo agli occhi contemporanei la magia e la complessità del corridoio imperiale.

Accessibilità e cultura digitale

Una fruizione aperta a tutti, grazie a NextGenerationEU

Il progetto ha beneficiato anche di fondi europei legati alla Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, con la finalità di rimuovere le barriere fisiche e cognitive nei musei. Una scala retrattile supera le limitazioni architettoniche, una mappa tattile permette di leggere le immagini degli stucchi, e un video digitale ricostruisce l’iconografia dei soggetti decorativi.

Questa combinazione di tecnologia e tutela del patrimonio rende il Passaggio di Commodo accessibile non solo a chi può percorrerlo fisicamente, ma anche a chi desidera comprenderne la storia e l’arte attraverso strumenti sensoriali e digitali.

Un percorso della storia imperiale

Il fascino di un luogo nascosto tra mito, spettacolo e vita quotidiana dell’Antica Roma

Camminare oggi nel Passaggio di Commodo significa attraversare secoli di storia, osservare le tracce dei fasti imperiali e dei dettagli più intimi della vita nel Colosseo. È un invito a riflettere sul rapporto tra potere, spettacolo e arte, su come l’architettura potesse rispondere non solo a esigenze funzionali, ma anche simboliche e scenografiche.

La riapertura di questo corridoio segreto offre al pubblico un’esperienza sensoriale immersiva, e una profonda lettura del patrimonio romano, combinando archeologia, storia, arte e innovazione digitale in un unico percorso.