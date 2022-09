Colpo di pala della ruspa. Si apre un buco in terra. Trovata tomba intatta con corredi di 3300 anni fa. Il video

“Il fatto che la grotta sia stata sigillata, e non saccheggiata nei periodi successivi, – dice il dottor Dr. Eli Yannai, esperto dell’età del bronzo dell’Autorità Israeliana per le Antichità – ci permetterà di utilizzare i moderni metodi scientifici per recuperare molte informazioni dai reperti e dai residui presenti sui vasi, ad esempio, i resti organici che non sono visibili a occhio nudo. La grotta può fornire un quadro completo delle usanze funerarie della tarda età del bronzo. ” “La grotta conteneva prevalentemente vasi di ceramica, come ciotole profonde e poco profonde, alcuni calici dipinti di rosso, calici e barattoli di stoccaggio, alcuni importati dalla costa libanese. – dicono gli archeologi israeliani – Altri contenitori ceramici più piccoli, principalmente brocche e giuglette, utilizzate per immagazzinare e commercializzare quantità minori di prodotti costosi, furono importate da Tiro, Sidone e altri porti lungo le coste del Libano e Israele, mentre i vasi di ceramica Cupolamica provenivano da Cipro”.

