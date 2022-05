Come antichi romani dediti ai culti misterici, visita notturna agli spiriti del Mitreo di Marino

In occasione della Notte Europea dei Musei sabato 14 maggio 2022 sarà possibile visitare il Mitreo di Marino (RM) di sera, dalle 19 alle 22, grazie alle visite guidate gratuite dei funzionari della Soprintendenza. Lo comunica la Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Roma e la provincia Rieti. Le pitture del Mitreo di Marino, individuato casualmente nel corso di lavori edilizi nel Secondo Dopoguerra, rappresentano sicuramente uno degli episodi più rilevanti e suggestivi della pittura romana di epoca imperiale. “L’ottimo stato di conservazione, miracoloso date le condizioni ambientali dell’edificio, ricavato in una cisterna scavata nel banco tufaceo al piede del rilievo su cui sorge il paese – dicono gli studiosi della Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Roma e la provincia Rieti – consente di apprezzare in tutto il suo sviluppo il ciclo iconografico caratteristico del racconto salvifico della religione di origine persiana incentrata su Mitra, in cui il giovinetto, ispirato dal Sole compie il rito, allusivo alla fecondità, del sacrificio del toro (tauroctonia), alla presenza dei suoi alfieri Cautes e Cautopates e della Luna che pare ritrarsi di fronte alla rivelazione divina, mentre sui lati una serie di quadretti illustranti la teologia del Mitraismo, nonché di apprezzare l’altro livello artistico della pittura antica ancora a fine II secolo d.C., pure in un episodio senza dubbio secondario e marginale sia per dislocazione che per committenza”.

