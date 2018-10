Come cambiò la fotografia di nudo negli anni degli hippy. Gli scatti di Judy Dater. Il video

Judy Dater è una fotografa e femminista americana. È forse la più conosciuta per la sua fotografia del 1974, Imogen e Twinka a Yosemite , con un’anziana Imogen Cunningham , una delle prime fotografe donna americane, che incontra una ninfa nei boschi di Yosemite . La ninfa è la modella Twinka Thiebaud . La foto (contenuta nel video, qui sotto) pubblicata sulla rivista Life nel suo numero del 1976 sui primi 200 anni delle donne americane. Le sue fotografie, come la sua sequenza Self-Portraiture, sono state esposte anche nel Getty Museum. Con la cultura libertaria e la valorizzazione del corpo, il nudo, nell’ambito della cultura hippy non conosce le pose esibite e a lungo studiate della tradizione erotica o accademica, ma tende ad essere presentato in totale naturalezza, nella sua quotidianità e nella costante interazione con la natura o con i piani visivi degli interni.

