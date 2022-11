Come e perché gli antichi romani seppellivano i fulmini? Lo spiega la Soprintendenza speciale

ha lanciato in questi giorni il. E noi abbiamo selezionato le migliori offerte che riguardano. Insommaper alcuni consigli per un regalo d'arte e di cultura, comodamente da casa Particolarmente convenienti risultano essere le offerte lampo Qui invece potrete monitorare le offerte in continuo aggiornamento Quando sarà il vero black friday nel 2022?. Coincide, come da tradizione, con il primo giorno dopo il Thanksgiving, la festività americana che dà il via, di fatto, ai giorni di avvicinamento al Santo Natale. OFFERTE LAMPO LIBRI Amazon propone in queste ore. Un'occhiata per i regali di Natale va buttata a nostro parere pure qui:

Qualche tempo fa durante lo scavo archeologico per la realizzazione della Stazione di Amba Aradam della linea C della metropolitana di Roma sono stati rinvenuti esempi di sepoltura di fulmine (nella foto). Entrambi databili al I secolo d.C., dice la Soprintendenza speciale di Roma , contenevano macerie di edifici e una piccola lastra di marmo con l’iscrizione Fulgur conditum in un caso e Fulgor conditum nell’altro. A spiegare cosa sia la sepoltura del fulmine è l’archeologa della Soprintendenza Speciale , Simona Morretta: “Nel mondo antico, i fulmini sono segni degli dei. La comunità dei cittadini incarica l’interprete dei fulmini (aruspex fulguratior) di studiare il fulmine, interpretarlo (poteva essere un segnale positivo o negativo) e indicare la forma di espiazione (expiatio) per placare le divinità. La disciplina di cui l’aruspice dei fulmini doveva essere esperto prevedeva innumerevoli casi diversi. Le caratteristiche del fulmine da tenere in considerazione erano il colore, la forma, il punto cardinale di provenienza, l’ora dell’evento (diurna o notturna), variamente combinate fra loro, tutte descritte dettagliatamente nei perduti libri fulgurales etruschi, di cui restano alcuni brani riportati da scrittori romani (in particolare Seneca)”.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis