Come interviene un restauratore quando trova un quadro in queste condizioni. Il video

Un dipinto di trecento anni ha richiesto molta attenzione prima che fosse pronto per una mostra. Scopri nel video le tecniche utilizzate per riparare e pulire una delle opere che rappresentano la Vergine di Guadalupe, consegnata, dopo il restauro ai curatori della mostra “La Sacra Spagna: arte e credo nel mondo spagnolo” Christina O’Connell conduce il lettore attraverso ogni fase del processo di recupero, intrapreso dal Lab all’IMA. Il dipinto ha subito, nel tempo, un’essiccazione eccessiva. I colori utilizzati erano, già in partenza, molto magri e poco aggrappanti. L’alternarsi di umidità altissima – che tende le tele, asciugandosi, riducendole sul supporto come maglie messe in lavatrice a temperature troppo elevate – e di caldo torrido, l’esposizione ai raggi del sole hanno provocato tensionamenti discontinui della vecchia tela, con il distacco di colore. L’opera è stata così fissata, rintelata e restaurata, dopo la stuccatura delle cavità lasciate dalla caduta del colore. E verniciata con prodotti in grado di ritonificare i pigmenti e di agire come protezione del film pittorico.