Come leggere i “misteri astrologici” di palazzo Schifanoia

Palazzo Schifanoia viste, orari, costo biglietti, riduzione biglietti, costo biglietti adulti, costo biglietti bambini, costo biglietti pensionati, costo biglietti gruppi, giornate di apertura, giorni di chiusura, numeri di telefono, prenotazione biglietti, numero di telefono, indirizzo



Le divinità, le stelle e gli uomini. Il ciclo dei mesi di palazzo Schifanoia, a Ferrara, costituisce un gigantesco apparato astrologico-celebrativo, che venne dipinto tra il 1469 e il 1470, con rapidità, da un gruppo di artisti locali, reclutati affinché fosse degnamente celebrata con una grande impresa pittorica la nomina ducale di Borso d’Este, giunta dal pontefice. L’investitura papale era infatti programmata per il 1471. La sala dell’ampio edificio doveva essere pronta al più presto. Per capirne di più e vedere l’interazione delle tre fasce dipinte,aprire il pdf di Stile Arte

STILE ARTE 2007

Clicca sul link per aprire il PDF:

PER ORARI, COSTO DEI BIGLIETTI, GRATUITA’ E OGNI ALTRA INFORMAZIONE PER VISITARE PALAZZO SCHIFANOIA, CLICCA SUL LINK QUI SOTTO

www.artecultura.fe.it/159/museo-schifanoia





Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis