Come nascono le sculture monumentali di Tony Cragg? Viaggio nel suo laboratorio con assistenti. Video

+1 WhatsApp 10 Condivisioni

Tony Cragg è uno dei maggiori scultori britannici. Le sue opere si presentano spesso come il punto di incontro di super-fetazioni prese dalla natura – come la sovrapposizione infinita di funghi del legno o l’addensarsi delle nubi – e l’azione riordinatrice della mente che gestisce il processo di moltiplicazione stessa. Nato a Liverpool nel 1949 ha iniziato da giovanissimo ad esprimersi con questo medium. In questo breve documentario della Tate, l’autore illustra il processo di creazione di alcuni dei suoi lavori più recenti, presentandoci al team che lo aiuta a realizzare la sua visione unica per struttura e forma. A Wuppertal ,in Germania, nel 2008 ha aperto lo “Skulpturenpark Waldfrieden”, il parco che ospita una collezione di sculture in costante crescita e in continua evoluzione, opere sue e di artisti di fama internazionale.