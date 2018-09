Come procedono i lavori del castello di Guédelon nel 2018, costruito ex novo con tecniche antiche

E’ un esempio unico in Europa. Una “banda di amici”, appassionati del Medioevo e dell’ archeologia sperimentale sta realizzando un grande castello, in Francia, tutto con materiali, mezzi di trasporto e tecniche pre-industriali. Il suggestivo edificio cresce di anno in anno ed è meta di numerose comitive e scolaresche che seguono i lavori o partecipano ai laboratori didattici istituiti dal gruppo di “castellofili”. Qui vediamo i lavori del 2018.

