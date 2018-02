Come riciclare lattine o bottiglie di Coca in nome di Warhol. Tanti esempi, tanti video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A DESTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995 Il consumismo, come bel rilevò Roland Barthes, ha creato nuove divinità, in una religione politeista basata sulla compensazione materiale rispetto al vuoto che il ridimensionamento delle spiritualità tradizionali ha subìto. Non per nulla film, prodotti o musiche vengono definite cult, cioè di culto, poiché il sentimento religioso si esplicita nei confronti di feticci prodigiosi, in grado di lenire le sofferenze esistenziali o di concedere qualche minuto di gioia. Fu principalmente Andy Warhol a sottolineare, attraverso il ri-editing di oggetti di consumo o immagini di dive o di numi quotidiani come Brillo o la zuppa in scatola Campbells a rendere evidente, portandolo a una nuova dimensione artistica, la dimensione della sacralità di massa, che spostava i centri religiosi – di una religione edonistica – dal vecchio al nuovo mondo. In questo ambito la Coca Cola ebbe – ed ha – una funzione straordinaria.

Sia essa in bottiglia – che ricorda, con il suo seno pieno, la vita stretta e i fianchi espansi, una sinuosa figura femminile – o in lattina, che rinvia, con il suo rosso emanante e gioioso, le carrozzerie di splendide automobili da corsa, la Coca è onorata e cantata come una divinità, allo stesso livello di una diva – e diva significa, ben lo sappiamo, dea – come Marilyn Monroe. La casa produttrice della Coca Cola ebbe l’intuizione, che probabilmente gli industriali italiani non avrebbero mai avuto per i propri prodotti – di lasciare che bottiglia, marchio, immagini, fossero utilizzate liberamente, con la sola salvaguardia della riproducibilità della bibita. Con questi tutorial, tra arte e artigianato, abbiamo di che divertirci, utilizzando quei prodotti poveri, ma diffusi, magari riciclando creativamente lattine e bottigliette. Tutto ciò può essere realizzato, con un’applicazione minima, tra le mura domestiche: dal camion alla lampada. dai quadri composti dai tappi alle performance più ardite per lava e lattina, dalle rielaborazioni figurative alla creazione di bottigliette marmorizzate. Tante idee che possono riprese e trasformate, ricavando nuove forme. TUTORIAL, COME TAGLIARE E SAGOMARE IN CASA LE LATTINE PER OTTENERE UN CAMION COCA-COLA



COME TAGLIARE IN CASA IL FONDO DELLA BOTTIGLIA PER FARE LA LAMPADA COCA-COLA

LAMPADA DELLA COCA-COLA: UNA VARIANTE





COME GLI ARTISTI POSSONO USARE I TAPPI DELLA COCA

TUTTI GLI ARTISTI CHIAMATI A LAVORARE ATTORNO A UN TEMA: LA COCA-COLA

LA COCA COLA IN PERFORMANCE DIVORATA DALLA LAVA DEL VULCANO

LA BOTTIGLIETTA DELLA COCA DIVENTA UNA COLONNA DI MARMO ROSSO

