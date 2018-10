Come si plasma un realistico ritratto di creta. Perchè non provare? Le diverse sequenze nel video

James Cook è nato a Durban, in Sud Africa, nel 1994. Nel 2010, all’età di 15 anni, James ha scoperto il suo talento per la scultura figurativa. Qui ci insegna come si realizza un ritratto, a partire dall’elemento fotografico. Il lavoro richiede tempo e pazienza. E ciò che in un video ci pare frutto dell’abilità di pochi attimi, in realtà nasce attraverso un impegno temporale ben più ampio e dilatato. Quindi iniziamo. Un buon numero di panetti di creta, un angolo a disposizione della scultura, qualche piccolo attrezzo per plasmare, un bastone attorno al quale lavorare l’argilla, domopak di materiale plastico per coprire la scultura nei momenti o nelle ore di pausa, per bloccare l’evaporazione dell’acqua.



