Come si realizza un arazzo? Ragazze alle manifatture Gobelins come ai tempi del re Sole. Il video

Scopri come sono stati fatti gli arazzi ai tempi di Luigi XIV e sono ancora realizzati oggi. Esplora il processo di tessitura a mano di arazzi presso la Manifattura dei Gobelins a Parigi, dove le tecniche storiche risalenti al tempo di Luigi XIV vengono utilizzate per realizzare opere d’arte contemporanea. Persino i colori vengono prodotti con bagni che utilizzano le stesse sostanze naturali di un tempo. Le manifatture Gobelins hanno saputo conservare, in tutto, la lavorazione dalla quale furono rese notissime in tutto il mondo. L’arte contemporanea è tornata ad utilizzare questi centri per opere di altissimo livello.

