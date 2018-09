Come si realizzano con la carta perfetti angioletti in stile nordico. Metti un becco e diventano uccelli

La linearità della decorazione nordica emerge da questo gruppo di angioletti realizzati con cartoncino leggero e una pallina di legno, che può essere tranquillamente sostituita con una piccola sfera realizzata con un prodotto scolastico tipo creta a rapida asciugatura. Basta aggiungere un becco ed ecco le soavi creature diventare uno stormo di uccellini benauguranti. Belli da appendere in qualsiasi luogo poichè girano su stessi, con il minimo spostamento d’aria e tenerli, magari, per l’albero di Natale. Un primo passo verso la poesia dell’artista Calder

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,