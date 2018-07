Come si restaura un quadro? Nel breve video le azioni di recupero di ogni sua parte

Dall’eliminazione di vecchie toppe all’eliminazione della vernice ingiallita, dalle operazioni di reintelatura laterale alla stuccatura, fino al ritocco al consolidamento del telaio originali. Ecco alcune tra le operazioni di routine, che qui vengono svolte da un restauratore della Baumgartner Fine Art Restoration di Chicago. E’ interessante osservare, in sequenza, tutte le principali operazioni di recupero di un dipinto con discreti indici di conservazione. L’opera è firmata da Emma Gaggiotti Richards (Roma, 1825 – Velletri, 1912), una pittrice italiana attiva nel Regno Unito, che ha realizzato cinque dipinti per la regina Vittoria e il principe Alberto.

