Come si svolge uno workshop fotografico di nudo femminile? E perchè? Il video

L’esplorazione delle diverse possibilità offerte dalla fotografia, l’osservazione di maestri consolidati e un pizzico di voyeurismo che colpisce il fotografo alle prime esperienze al cospetto del nudo. Fondamentalmente i workshop sono esperienze offerte a pagamento ai fotografi che devono imparare da parte di professionisti. Naturalmente il workshop di nudo è il più gettonato. Esistono agenzie, soprattutto nei Paesi dell’est, che organizzano questi incontri tecnici che, in alcuni casi, avvengono anche in splendide dimore. I partecipanti pagano una cifra globale per accoglienza e pose. Il set viene allestito con luci professionali. I partecipanti sono mossi da un insieme di motivazioni. Non ultima il fatto che la foto di nudo non è realizzabile in modo casalingo per evidenti motivi – non può essere poi mostrata – e trovare una modella non è così semplice. Poi perchè il sogno di molti è quello di fare uno scatto alla Hamilton. Il nudo come nelle Foto di nudo.