Com’è stato scoperto il quadro di Artemisia Gentileschi, opera senza attribuzione trovata nella galleria di Carlo III

Un raro dipinto di Artemisia Gentileschi è stato riscoperto nella Collezione Reale dopo essere stato attribuito erroneamente ad un altro autore, almeno due secoli fa.

Il dipinto riscoperto, Susanna e i vecchioni, costituisce un’aggiunta significativa al corpus di opere esistenti di Artemisia e getta nuova luce sul suo processo creativo e sul periodo trascorso a Londra alla fine degli anni Trenta del Seicento, lavorando al fianco di suo padre alla corte di Carlo I e Enrichetta Maria.

Dopo un accurato restauro, il dipinto è stato esposto ai visitatori del Castello di Windsor. Accanto sono mostrati l’Autoritratto come allegoria della pittura (“La Pittura” ), considerato una delle opere più grandi di Artemisia, e la moglie di Giuseppe e Potifar del padre Orazio Gentileschi, dipinto durante il suo soggiorno a Londra. I tre dipinti formano una nuova mostra temporanea nel Queen’s Drawing Room, prendendo posto accanto ad altri capolavori Stuart della Collezione Reale.

La riscoperta è il risultato del lavoro dei curatori del Royal Collection Trust, in particolare dell’ex membro dello staff e storico dell’arte Dr Niko Munz, per rintracciare i dipinti venduti e sparsi in tutta Europa dopo l’esecuzione di Carlo I. Sette dipinti di Artemisia furono registrati negli inventari di Carlo I, ma si pensava che oggi sopravvivesse solo l’ Autoritratto , mentre gli altri si ritenevano perduti. Tuttavia, la ricerca ha permesso ai curatori di abbinare la descrizione di Susanna e i vecchioni a un dipinto che era stato conservato all’Hampton Court Palace per oltre 100 anni, attribuito alla “Scuola francese” e in pessime condizioni. Successivamente, durante il trattamento conservativo, sul retro della tela è stato rinvenuto il marchio ‘CR’ (‘Carolus Rex’), a conferma che il dipinto faceva parte della collezione di Carlo I.



Artemisia Gentileschi divenne famosa in tutta Europa nel XVII secolo, un’epoca in cui poche artiste donne erano formalmente riconosciute. Si formò con il padre a Roma e successivamente lavorò a Firenze, Napoli, Venezia e Londra per mecenati aristocratici e reali. Il suo lavoro cadde in disgrazia nei secoli XVIII e XIX, ma negli ultimi 50 anni è diventata famosa per le sue rappresentazioni potenti ed empatiche delle donne della storia.

Anna Reynolds, vice geometra della King’s Pictures, ha dichiarato: “Siamo così entusiasti di annunciare la riscoperta di questa importante opera di Artemisia Gentileschi. Artemisia era un’artista forte, dinamica ed eccezionalmente talentuosa, i cui soggetti femminili – inclusa Susanna – ti guardano dalle loro tele con la stessa determinazione nel far sentire la propria voce che Artemisia mostrò nel mondo artistico dominato dagli uomini del XVII secolo.’

Il dipinto ritrovato raffigura la storia biblica di Susanna, che viene sorpresa da due uomini mentre fa il bagno nel suo giardino. Quando rifiuta le loro avance, si trova ad affrontare una falsa accusa di infedeltà, punibile con la morte, prima che venga dimostrata innocente. Mentre gli artisti maschi del periodo presentavano spesso una visione idealizzata o sessualizzata della scena, Artemisia dà grande enfasi alla vulnerabilità e al disagio di Susanna mentre distoglie il suo corpo dagli uomini lascivi. È una storia a cui Artemisia è tornata più volte nel corso dei suoi 40 anni di carriera. Si conoscono oggi almeno sei composizioni dell’artista con soggetto. La storia potrebbe aver avuto una risonanza particolare data la sua esperienza di violenza sessuale, essendo stata violentata all’età di 17 anni da un artista nel laboratorio di suo padre e sottoposta a estenuanti interrogatori e torture durante il processo al violentatore stesso.



La storia del dipinto può essere tracciata in modo straordinariamente ininterrotto, con documenti ritrovati in ogni secolo dalla sua creazione. Fu commissionato da Henrietta Maria, probabilmente intorno al 1638–9, durante il breve periodo di Artemisia a Londra, quando probabilmente l’artista assisteva l’anziano padre nel suo lavoro. L’inventario del 1639 di Abraham van der Doort, geometra dei quadri del re presso Carlo I, mostra che il dipinto originariamente era appeso sopra un camino nella Camera di Ritiro della Regina al Whitehall Palace, una stanza relativamente privata utilizzata da Henrietta Maria per ricevere un piccolo numero di funzionari. , mangiare e rilassarsi.

Il dottor Niko Munz ha dichiarato: “Una delle parti più emozionanti della storia di questo dipinto è che sembra essere stato commissionato dalla regina Enrichetta Maria mentre i suoi appartamenti venivano ridecorati per una nascita reale. Susanna fu appesa per la prima volta sopra un nuovo camino – probabilmente installato contemporaneamente al dipinto – decorato con la cifra personale di Henrietta Maria “HMR” (“Henrietta Maria Regina”). Era decisamente il dipinto della regina.’

Il dipinto fu restituito a Carlo II poco dopo la Restaurazione nel 1660 e si pensa fosse appeso sopra un camino della Somerset House, residenza di regine e consorti tra cui Caterina di Braganza e la regina Anna. Nel XVIII secolo, con il declino della reputazione di Artemisia, il dipinto sembra aver perso la sua attribuzione. Fu trasferito a Kensington Palace, dove è raffigurato in un acquerello della Camera da letto della Regina nel 1819 appoggiato a un muro, suggerendo che fosse considerato opera di un artista minore o sconosciuto e non degno di essere appeso. Successivamente fu trasferito all’Hampton Court Palace, dove a un certo punto perse la cornice, e nel 1862 fu descritto come “in cattivo stato” e inviato per il restauro, a quel punto furono probabilmente applicati ulteriori strati di vernice e sovraverniciatura.

Dalla sua riscoperta, il dipinto ha subito un trattamento significativo da parte dei conservatori del Royal Collection Trust. Il lavoro prevedeva la rimozione scrupolosa di secoli di sporco superficiale, vernici scolorite e strati di vernice non originali per rivelare la composizione originale; rimuovendo strisce di tela aggiunte per ingrandire il dipinto qualche tempo dopo la sua realizzazione; ritelo della tela; ritocco di vecchi danni; e messa in servizio di un nuovo telaio.

L’analisi del dipinto in fase conservativa ha confermato la riattribuzione e fornito uno spaccato della pratica lavorativa di Artemisia. Si pensa che abbia viaggiato con una scorta di lucidi o disegni che ha utilizzato per creare nuove composizioni, e i conservatori hanno scoperto che almeno quattro parti del dipinto erano state utilizzate anche in opere precedenti, comprese le teste degli Anziani e il volto di Susanna. Artemisia deve aver considerato questa Susanna particolarmente esperta, poiché riutilizzò elementi della figura in almeno tre versioni del suo dipinto successivo Betsabea.La radiografia (utilizzata per analizzare aspetti di un’opera non visibili a occhio nudo) e la riflettografia a infrarossi (utilizzata per rendere visibile il disegno sottostante) hanno anche rivelato le modifiche apportate da Artemisia alla composizione, scoprendo una grande fontana che successivamente dipinse con alberi. .

Adelaide Izat, conservatrice di dipinti, ha detto: ‘Quando è arrivata nello studio, Susanna era la tela più pesantemente sovraverniciata che avessi mai visto, la sua superficie quasi completamente oscurata. È stato incredibile essere coinvolti nel riportare il dipinto al suo giusto posto nella Collezione Reale, permettendo agli spettatori di apprezzare nuovamente l’arte di Artemisia per la prima volta dopo secoli.’

L’esposizione speciale delle opere di Artemisia e Orazio Gentileschi è inclusa nella visita al Castello di Windsor fino al 29 aprile 2024. Il Castello di Windsor è aperto ai visitatori dal giovedì al lunedì, rimanendo chiuso il martedì e il mercoledì. Biglietti e informazioni per i visitatori: www.rct.uk , T. +44 (0)303 123 7304.