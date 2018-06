Come Warhol produceva questi ritratti serigrafici. Artista mostra procedura. Il video Tate

La Tate gallery di Londra spiega, attraverso una artista che le realizza davanti alla telecamera, le diverse fasi di realizzazione dei quadri di Warhol, prodotti attraverso il procedimento serigrafico. La serigrafia poneva sempre più l’artista al cospetto dell’integrazione tra un sistema meccanico a produzione multipla e l’apporto nella scelta dei colori. Un lavoro di “tipografia creativa”, nella quale Warhol eccelse, trasformandola in linguaggio.E’ indubbia l’incisività dei suoi lavori, lo stile particolare che si manifesta sotto il profilo cromatico e nell’uso stesso dei telai di serigrafia. Il filmato è comprensibilissimo perché la parte linguistica – inglese – è limitata alle prime battute del video. Poi si procede con l’azione diretta sul bancone.

