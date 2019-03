Com’erano i letti degli antichi romani? Il design ricorrente tramandato dagli affreschi erotici

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, POCO PIU’ SOTTO NELLA PAGINA, ALLA TUA DESTRA DOVE C’E LA FRASE “SEGUICI SU FACEBOOK”. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Se nelle case povere o nei postriboli il cubiculum era il luogo con un parallelepipedo di mattoni , murato, e intonacato, sul quale veniva gettato un sacco contenente foglie e lana, che formava il giaciglio, nelle domus della borghesia e della nobiltà, i letti non appartenevano alla struttura in muratura, ma erano mobili. In molti casi essi derivavano da fusioni di metallo, come il bronzo, ed erano autentiche sculture. La forma e lo stile, negli anni di Pompei risulta ripetitiva e invariata. Una spalliera di altezza maggiore rispetto alle altre parti del letto, discende attraverso due colonnine lavorate a rocchetto e due sostegni lisci, in direzione di una base costituita da un sostegno a forma di asse. Analoga, ma di dimensioni inferiori la parte opposta del letto stesso. Queste due strutture erano, naturalmente collegate da stanghe longitudinali. sulle quali veniva presumibilmente legato il materasso.



