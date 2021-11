Compra un disegno per 30 dollari nel 2016. Gli studiosi: “E’ una Madonna di Dürer”. Il valore balza a 50 milioni

Un disegno, realizzato con penna a inchiostro su carta di lino, con il monogramma di Albrecht Dürer, comprato a 30 dollari, nel 2016, nel corso dello svuotamento di una casa per un passaggio immobiliare, nel Massachusetts, ha fatto registrare la convergenza di numerosi studiosi per quanto concerne l’autografia, dopo iniziali resistenze. The Virgin and Child With a Flower on a Grassy Bench, – qui sopra – che risalirebbe al 1503 (162 mm x 164 mm.) e che rappresenta la Madonna con il Bambino seduti su terrapieno erboso, è ora presentato a Londra, come opera del maestro, non solo per la modalità disegnativa in assoluta continuità con le opere cartacee di Dürer ma perchè è stata realizzata su una carta che presenta la filigrana che reca un tridente e un anello, elementi che contrassegnano gli altri fogli del maestro del Rinascimento tedesco.

