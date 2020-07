Con Christo e in Christo all’Arco di Trionfo. Come sarà l’opera postuma parigina. Le immagini

Condividi 0 Condivisioni

A causa della pandemia di Covid-19, L’Arc de Triomphe, Wrapped, inizialmente pianificato per l’autunno 2020, è stato rinviato di un anno. Le nuove date sono comprese tra sabato 18 settembre a domenica 3 ottobre 2021. Christo – in stretta collaborazione con il Centre des Monuments Nationaux e il Centre Pompidou – aveva progettato un’opera d’arte temporanea a Parigi intitolata L’Arc de Triomphe, Wrapped (Progetto per Parigi), Place de l’Étoile – Charles de Gaulle. L’Arco di Trionfo sarà avvolto in 25.000 metri quadrati di tessuto in polipropilene riciclabile in blu argenteo e 7000 metri di corda rossa. Nel marzo scorso, Christo è morto improvvisamente, durante il sonno, ma egli aveva preparato ogni dettaglio di questo lavoro trionfale, con il quale avrebbe idealmente celebrato anche l’unione sentimentale e artistica con la moglie e collega Jeanne-Claude, un amore nato proprio a Parigi.

Come preludio a L’Arc de Triomphe, Wrapped, una grande mostra, presentata al Centre Georges Pompidou, ripercorrerà proprio gli anni di Christo e Jeanne-Claude a Parigi dal 1958 al 1964, così come la storia di The Pont Neuf Wrapped, Project per Parigi, 1975-85. “La mostra al Centre Pompidou svelerà il contesto storico del periodo durante il quale abbiamo vissuto e lavorato a Parigi”, affermava Christo.

Nel 1961, tre anni dopo essersi incontrati a Parigi, Christo e Jeanne-Claude iniziarono a creare opere d’arte negli spazi pubblici. Uno dei loro progetti era quello di avvolgere un edificio pubblico. All’epoca Christo, che stava affittando una piccola stanza vicino all’Arco di Trionfo, fece diversi studi su un progetto lì, incluso, nel 1962, un fotomontaggio dell’Arco di Trionfo avvolto, visto da Avenue Foch. Negli anni ’70 e ’80, Christo ha creato alcuni studi aggiuntivi. Quasi 60 anni dopo, il progetto sarà finalmente concretizzato.

L’Arc de Triomphe, Wrapped sarà interamente finanziato dalle risorse di Christo attraverso la vendita dei suoi studi preparatori, disegni e collage del progetto, nonché modelli in scala, opere degli anni ’50 e ’60 e litografie originali su altri soggetti. L’intervento non riceverà fondi pubblici. The Eternal Flame, di fronte alla Tomba del Milite Ignoto all’Arco di Trionfo, continuerà a bruciare durante la preparazione e l’esposizione delle opere d’arte. Come sempre, le associazioni di veterani e i volontari impegnati nei valori della Repubblica francese garantiranno la continuità del ricordo e la cerimonia quotidiana di riaccendere la fiamma che rende omaggio al Milite Ignoto e a coloro che hanno perso la vita combattendo per la Francia.

“Trentacinque anni dopo che Jeanne-Claude e io abbiamo concluso il Pont-Neuf, sono impaziente di lavorare di nuovo a Parigi per realizzare il nostro progetto per l’Arco di Trionfo” affermava, nei mesi scorsi, Christo.

TUTTI I DISEGNI DEL PROGETTO DELL’IMPACCHETTAMENTO DELL’ARCO DI TRIONFO, REALIZZATI DA CHRISTO E LE FOTO DELL’ARTISTA E DELLA MOGLIE NELLA PARIGI DEGLI ANNI ‘6O, CLICCLANDO SUL LINK SICURO, QUI SOTTO

www.christojeanneclaude.net/projects/arc-de-triomphe-wrapped