Con il drone sulla meraviglia delle terme libere e gratuite di Saturnia

Non tutti sanno che presso il borgo maremmano di Saturnia, in provincia di Grosseto, è possibile godere della famosa acqua sulfurea della zona non solo pagando l’ingresso in resort di lusso e centri esclusivi, ma anche accedendo liberamente, gratis e in qualsiasi momento del giorno e dell’anno, alle cascate del Mulino (o del Gorello), ossia le terme libere di Saturnia. Le Cascatelle sono uno degli scorci più caratteristici dell’intera maremma: qui l’acqua esce in superficie alla temperatura costante di 37,5°C, scorre per circa 500 metri (il ruscello del Gorello) e, in corrispondenza di un antico mulino, si getta da un dislivello formando una cascata. L’azione erosiva dell’acqua nel tempo ha scavato su più livelli una serie di vasche naturali, che conferiscono il caratteristico aspetto a gradoni di questa vera e propria oasi termale delle Terme Toscane. Note fin dai tempi degli antichi Romani , che per primi costruirono nella zona centri per l’uso terapeutico delle fonti saturnine, ormai la località del Mulino è conosciuta anche all’estero, infatti sempre più turisti stranieri giungono qui per godere dei benefici (in particolare a pelle, fegato e polmoni) di quest’acqua che già gli Etruschi consideravano “miracolosa”. Non ci sono orari per accedere alle terme libere e gratuite. Comune di Manciano, P.zza Magenta 1 58014 Manciano (GR) www.comune.manciano.gr.it Tel.: +39 056462531 Per ulteriori informazioni: Ufficio Turistico Manciano Via Corsini, 5 Manciano (GR) Aperto venerdì,sabato e domenica orario 10:00-13:30 15:00-18:00 Tel.320/9071566 www.mancianopromozione.com IL VIDEO GIRATO CON IL DRONE

