Con il gruppo Ager veientanus esplorazione dei cunicoli scavati dagli Etruschi. A cosa servivano? Le ipotesi

“I sistemi cuniculari presenti nel territorio Veientano, ed in altre aree dell’Etruria Meridionale e nel Lazio, sono opere sotterranee realizzate per diversi scopi. – proseguono gli esperi dell’Ager Veientanus – Datare il periodo di esecuzione è molto difficile in quanto sono geograficamente diffusi, spesso non hanno manufatti ad essi connessi che ne permettono di indicarne il periodo di realizzazione, nonché, secondo le diverse teorie, sono trascorsi più di due millenni. L’epoca di scavo dei cunicoli andrebbe collocata tra l’800 e il 400 a.C. ed a scavarli sarebbero stati gli Etruschi ed i Latini, sotto l’influenza dei primi. L’ipotesi più accreditata, in relazione ai diversi studi condotti, è che servissero a drenare le vallate e captare le acque nel tufo granulare. Diversi storici e studiosi hanno avanzato ipotesi in merito alla loro funzione, ma sicuramente la cosa certa è che erano il prodotto di un preciso intendimento, ossia quello di sfruttare l’importanza e la forza dell’acqua, supportato da una certa perizia di scavo.

