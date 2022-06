Con magnetometro e georadar alla ricerca della scomparsa villa di delizie realizzata dagli Estensi a Ferrara

“Sono partiti questa mattina – dice il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri – i lavori preliminari che porteranno, nei prossimi tre anni, a ciò che resta dell’antica Delizia di Belfiore, risalente al XV secolo, scomparsa a seguito di un incendio nel 1632, e oggi coperta prevalentemente da un campo erboso a ridosso dell’ultimo tratto di Corso Ercole I d’Este. È un momento storico per la nostra città perché scaveremo qui per la prima volta”. Dalle prime ore del mattino i professionisti Cornelius Meyer, dalla Germania, Pedro Gonçalves, portoghese, Roger Sala e Pedro Rodriguez, dalla Spagna hanno montato e messo in funzione dapprima il magnetometro, poi il georadar per ricostruire la planimetria dell’area, confrontandola con quella di antiche carte. Nel dettaglio l’indagine con magnetometro realizza una prima ricostruzione del sottosuolo ‘leggendo’ le anomalie del campo magnetico. “Ogni fase di questa operazione – condotta con una struttura tubolare mobile, a cui sono collegate sette sonde – è geomappata per avere l’esatta posizione di ogni possibile ritrovamento. – spiega il sindaco Alan Fabbri – Il georadar utilizza onde immesse nel sottosuolo che, rimbalzando, restituiscono una ‘mappa’ degli elementi che si ‘incontrano’ in uno strato – sotto la superficie – di circa un metro e mezzo: muri, fossati, buche di palo, strutture temporanee, corsi fluviali, sedimenti stratificati: dalla risposta dello strumento si possono avere prime indicazioni attorno a questo tipo di elementi. Finita questa fase da settembre saranno sul posto anche gli studenti dei licei ‘Roiti’ e ‘Ariosto’ e i cittadini, che collaboreranno agli scavi. Tutti gli interessati a portare alla luce parte del proprio patrimonio storico e culturale potranno rivolgersi al Gruppo Archeologico Ferrarese.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis