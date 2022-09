Con un robot sottomarino esplorati e documentati relitti e carichi antichi sul fondo del Canale di Sicilia

“Sulla piattaforma continentale italiana, nel Canale di Sicilia”, spiega Barbara Davidde, “è stata indagata la zona in cui l’équipe americana diretta da Robert Ballard individuò, tra fine anni ‘80 e ‘90, una decina di relitti d’età antica e post-antica. A bordo dell’Alfred Merlin gli archeologi hanno esplorato i fondali mediante un ROV denominato “Arthur”, progettato per l’esplorazione archeologica degli alti fondali. In questa occasione il ROV si è spinto fino a circa 850 metri circa di profondità e ha documentato in alta definizione 3 relitti di quelli individuati in passato dagli americani. Il lavoro degli archeologi è stato rivolto anche alla valutazione dello stato di conservazione dei relitti. Con piacere è stato constatato che lo stato di conservazione del carico è buono. Non si sono osservati peggioramenti dovuti alla bioerosione e all’azione umana. In alcuni casi, infatti, le indagini hanno permesso di individuare porzioni di carico non documentate dal gruppo di ricerca americano, e quindi il loro studio permetterà di fornire nuovi dati”. “Grazie alla documentazione strumentale raccolta che ha previsto anche la realizzazione di video ad alta risoluzione – prosegue Barbara Davidde – la Soprintendenza nazionale potrà realizzare la fotogrammetria dei relitti che aiuterà il gruppo di lavoro a studiare più nel dettaglio i rispettivi carichi”. I risultati della Missione multilaterale saranno presentati in autunno a Parigi presso l’UNESCO e costituiranno le basi per la stesura di futuri piani di conoscenza e tutela delle zone oggetto delle indagini.

